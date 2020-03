Allgemein | STAR NEWS

Quarantäne-Update: Frust bei Tom Hanks

DE Showbiz - Tom Hanks (63) und seine Ehefrau Rita Wilson (63) wurden in Australien, wo sich der Star zu Dreharbeiten aufhielt, positiv auf das Coronavirus getestet. Nach einigen Tagen im Krankenhaus befinden sich die beiden jetzt in Selbst-Isolation in einer gemieteten Unterkunft. Zum Glück geht es ihnen nicht schlecht, aber eins wurmt den Superstar.

Tom Hanks ist noch erschöpft

Der Schauspieler ('Forrest Gump') wandte sich mit einem Quarantäne-Update auf Instagram an seine Fans, nachdem das Paar am Montag (16. März) das Krankenhaus verließ und in ein nahegelegenes Quartier umgezogen war: "Hey Leute. Gute Nachrichten: Eine Woche nach dem positiven Testergebnis und in Selbst-Isolation sind die Symptome immer noch ziemlich dieselben. Kein Fieber, aber Durchhänger. Wäsche zusammenlegen und Geschirr spülen erfordert danach ein Nickerchen auf der Couch."

Kartenspiele zum Zeitvertreib

Damit es nicht langweilig wird, spielen Tom und Rita oft Karten zusammen, aber so richtig begeistert ihn das nicht.

"Schlechte Nachrichten: Meine Frau @ritawilson hat sechs Mal hintereinander beim Gin Rummy gewonnen und führt mit 201 Punkten", berichtete Hanks weiter.

Mal sehen, wie lange der Frieden in der Quarantäne noch anhält, oder ob das Paar sich demnächst einen anderen Zeitvertreib sucht. Tom Hanks kam nach Australien, weil er in Baz Luhrmanns Film über Elvis Presley dessen Manager Colonel Tom Parker spielen soll.