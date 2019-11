Allgemein | STAR NEWS

Prost! Kate Hudson brennt Wodka

DE Showbiz - Es grenzt schon fast an ein Wunder, dass in Hollywood zurzeit überhaupt noch FIlme gemacht werden. Kaum ein Star, der sich nicht ein zweites Standbein schafft — dabei ist Alkohol ganz besonders angesagt. Nachdem vor gut zwei Wochen Dwayne Johnson (47) seinen neuen Tequila ankündigte, steigt jetzt auch Kate Hudson (40) ins Geschäft um Hochprozentiges ein.

Kaum Frauen im Markt

Der Markt für Promi-Tequila scheint allerdings schon fast gesättigt, und so hat sich die Schauspielerin ('Almost Famous') einer anderen Spirituose verschrieben: Sie wird künftig Wodka unters Volk bringen. Beim King St. Vodka soll es sich um ein Getränk handeln, welches in "Ultra-Premium-Qualität" daherkommt, jede Flasche wird handverlesen im kalifornischen Santa Barbara hergestellt. Auf Instagram teilte Kate Hudson ihren Fans mit, sie wolle in einen Markt eindringen, der in erster Linie von männlichen Herstellern dominiert ist. Sie habe in einer Bar auf Wodkaflaschen geschaut und gedacht "Wird auch nur einer dieser Wodkas von Frauen herausgebracht?"

Kate Hudson setzt auf Natur

Sie fuhr fort: "Ich habe mich erkundigt und die Antwort lautet nein. Also habe ich mich entschlossen, meinen eigenen zu machen, genau wie ich ihn mag." Der Schnaps sei nach einer Straße in New York City benannt, wo sie einst gelebt hat und "wo eine Menge meiner wertvollsten Erinnerungen entstanden." Wer Kate Hudsons Wodka genießen will, muss sich allerdings noch ein Weilchen gedulden, denn einen Verkaufsstart für das Gebräu, welches siebenfach gebrannt und frei von künstlichen Inhaltsstoffen sein soll, gibt es bislang noch nicht. "Er schmeckt am besten in guter Gesellschaft", so Kate Hudson. Na dann Prost!