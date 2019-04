Allgemein | STAR NEWS

Kate Hudson: “An meinem 40. möchte ich betrunken sein und ausschlafen”

Am 19. April ist es soweit: Kate Hudson wird 40 Jahre alt. Diesen besonderen Tag will die Schauspielerin natürlich gebührend feiern. Zusätzlich möchte sich der Hollywood-Star für die harte Arbeit als dreifache Mutter belohnen, wie er in einem Interview mit 'Good Morning America' verriet. Doch bis jetzt lässt die Planung für die große Sause noch zu wünschen übrig.

Es wird eine Last-Minute-Party

"Ich bin ein Last-Minute-Widder-Mädchen, also wird es passieren und es wird eine umwerfende Party", erzählt die 39-Jährige über ihre derzeitigen Pläne. "An einem bestimmten Punkt werde ich all meinen Freunden sagen 'Hey ich mache eine Party' und dann wird jeder auftauchen."

Klingt, als seien Kates Freunde und Verwandte die Last-Minute-Einladungen bereits gewohnt.

"Alles was ich will, sind ein paar Martinis"

"Ich selbst bin der Meinung, dass ich durch mein Baby einen wirklich guten Kater verdient habe. Ich war so gut, so beschäftigt, habe wie verrückt gestillt – alles was ich jetzt will, sind ein paar Martinis", verkündet die Schauspielerin ihre Geburtstagswünsche. Als perfekter Abschluss der großen Party wünsche sie sich außerdem, am nächsten Tag ausschlafen zu können.

Kate Hudson hat im Oktober 2018 ihr drittes Kind, Tochter Rani Rose zur Welt gebracht. Ihre Söhne Ryder und Bingham sind bereits 15 und sieben Jahre alt. Alle drei Kinder sind von drei verschiedenen Vätern.

