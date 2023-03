Allgemein | STAR NEWS

Priyanka Chopra ließ mit Anfang 30 Eizellen einfrieren: „Ich fühlte mich so frei“

DE Showbiz - Priyanka Chopra (40) erinnerte sich in einem Interview für den Podcast ‘Dax Shepard‘s Armchair Expert’ daran, wie ihre Mutter Madhu Chopra sie warnte, das Thema Fruchtbarkeit nicht zu vernachlässigen. Dank der Gespräche mit der Ärztin ließ Priyanka mit Anfang 30 Eizellen einfrieren, worüber sie sehr froh ist.

Priyanka Chopra gewann Zeit für die Karriere

"Ich fühlte mich so frei", erinnerte sich die Schauspielerin ('Quantico') an diese Zeit. "Ich habe es mit Anfang 30 machen lassen. Ich konnte meine ehrgeizigen Pläne weiter verfolgen, die ich umsetzen wollte. Ich wollte einen bestimmten Punkt in meiner Karriere erreichen. Außerdem hatte ich den Menschen, mit dem ich Kinder wollte, noch nicht getroffen." Priyanka drängte alle Frauen, die später möglicherweise einmal Kinder haben wollten, die Option des Einfrierens von Eizellen zu erwägen.

Die biologische Uhr ausgetrickst

"Ich sage all meinen jüngeren Freunden, die biologische Uhr gibt es wirklich. Es ist so viel schwerer, ab 35 schwanger zu werden und eine gesunde Schwangerschaft zu haben und all das. Gerade für Frauen, die ihr Leben lang gearbeitet haben", erklärte der Star. "Ich sage den Leuten Ihr spart ja auch jeden Monat Geld, um ein Auto zu kaufen. Macht es zu Weihnachten. Es ist das beste Geschenk, das ihr euch selbst schenken könnt. Ihr übernehmt die Macht über die biologische Uhr." Die gebürtige Inderin heiratete im Dezember 2018 Nick Jonas, einen der Jonas Brothers. Im Januar 2022 wurden sie Eltern einer Tochter, die durch eine Leihmutter ausgetragen wurde – Priyanka Chopras größtes Glück.

Bild: Roger Wong/INSTARimages/Cover Images