Allgemein | STAR NEWS

Haarpflege in Zeiten von Corona: Hat Priyanka Chopra Regeln verletzt?

DE Showbiz - Priyanka Chopra (38) kennt ihre Prioritäten. Die Darstellerin lebt derzeit mit ihrem Mann Nick Jonas (28) in London, dreht dort mit Céline Dion (52) und Sam Heughan (40) die romantische Komödie 'Text For You'. In London herrschen besonders starke Einschränkungen, um die Verbreitung einer neuen Variante des Coronavirus zu verlangsamen.

Priyanka Chopra wollte die Haare schön haben

An Filmproduktionen darf jedoch weiterhin gearbeitet werden. Allerdings mussten nicht-essentielle Läden wie Schönheitssalons schließen. Umso mehr verwunderte es, als Priyanka am Mittwochabend (6. Januar) dabei beobachtet wurde, mit ihrer Mutter einen Haarsalon im Londoner Nobelstadtteil Notting Hill zu betreten. Wie ist das möglich? Hat Priyanka sich entweder über die Regeln hinweggesetzt und einen privaten Termin arrangiert? Bevor die Gerüchteküche überschwemmt werden und ein Shitstorm auf Social Media außer Kontrolle geraten konnte, äußerte sich Priyankas Sprecherin zu dem Vorfall.

Halbgare Rechtfertigung?

In einem Statement heißt es: "Nach den Richtlinien der Regierung hat sich Priyanka ihr Haar für den Film färben lassen, den sie gerade in London dreht. Der Salon war privat für die Produktion geöffnet, und alle hatten sich testen lassen. Wie ihr sicher wisst, dürfen Film- und Fernsehproduktionen im Vereinten Königreich weiterhin stattfinden. Stätten dürfen öffnen, um Dreharbeiten zu ermöglichen, wenn sie den Richtlinien der Regierung folgen. Die Erlaubnis wurde eingeholt und der Polizei vorgelegt, die den Salon nach der Inspektion zufrieden wieder verließ." Ein Sprecher der Westminster Police sah das aber anders und erklärte, die Polizisten hätten dem Inhaber des Haarsalons eine deutliche Warnung ausgesprochen. Auch erklärt das Statement nicht, weshalb Priyanka Chopra ihre Mutter im Schlepptau hatte.