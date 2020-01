Allgemein | STAR NEWS

Priyanka Chopra: Bekommt sie eine Rolle in ‘Matrix 4′?

DE Showbiz - Priyanka Chopra (37) mausert sich immer mehr zu einer bedeutenden Schauspielerin im internationalen Show-Geschäft. Die Akteurin ('Quantico') könnte bald eine weitere Mega-Rolle landen, denn angeblich soll sie gerade Gespräche um einen Part in dem neuen 'Matrix'-Film führen, der bereits im August letzten Jahres angekündigt wurde.

'Matrix 4': Alter Cast kehrt zurück

Offiziell bekannt ist bis jetzt lediglich, dass Lana Wachowski den Film inszenieren wird, während Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss und Jada Pinkett Smith in ihren alten Rollen als Neo, Trinity und Niobe zurückkehren werden, obwohl diese Charaktere eigentlich im Film zuvor, 'Matrix: Revolutions', gestorben sind. Gerüchten zufolge soll es in dem Streifen auch einen jungen Morpheus geben. Neben den alteingesessenen Stars kommen auch ein paar große neue Namen dazu. Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris und Jessica Henwick werden mit dabei sein, und wie 'Variety' berichtet, könnte sich Priyanka Chopra ihnen anschließen.

Priyanka Chopra: Es ist noch nichts offiziell

Die hübsche Brünette, die 2018 dem Jonas Brother Nick Jonas das Ja-Wort gab, hat sich bisher aber noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Die Fans sind sich aber sicher, dass sie perfekt für eine Rolle in dem Science Fiction-Action-Franchise wäre. Durch ihre Mitwirkung an 'Baywatch' an der Seite von Dwayne Johnson hat sie bereits Erfahrung mit Action-Filmen. Die Cast-Mitglieder von 'Matrix' werden übrigens seit Anfang Dezember für die Filmszenen in Kampfsportarten trainiert. Die Dreharbeiten sollen bald im Norden Kaliforniens beginnen. Der Kinostart ist für Mai 2021 geplant.