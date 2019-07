Allgemein | STAR NEWS

Prinz Harry: Was macht ein Vorbild aus?

Prinz Harry (34) ist im Mai dieses Jahres Vater eines Sohnes namens Archie geworden, den Meghan Markle (37), die Herzogin von Sussex, zur Welt gebracht hat. Nachwuchs zu haben kann die Sichtweise eines jeden Menschen auf das Leben verändern. Das ist bei Royals gar nicht anders.

Jeder kann ein Vorbild sein

Im Rahmen des National Youth Mentoring Summit hat Prinz Harry zugegeben, dass ihm durch die Geburt seines Sohnes bewusst geworden sei, wie wichtig es ist, mit gutem Beispiel voranzugehen und das Leben seines Sprosses positiv zu beeinflussen: "Ich bin mir heute einiger Dinge bewusst. Das wichtigste davon ist die Bedeutung, ein unsichtbares Vorbild zu sein. Ein Mensch, der heute vielleicht hier sitzt, mag sich darüber gar nicht bewusst sein, dass jemand zu ihm oder ihr aufblickt. Diese eine Person inspiriert, freundlicher, besser, größer, erfolgreicher und einflussreicher zu sein. Vielleicht liegt das an der neuen Klarheit, die ich als Vater gewonnen habe. Ich weiß, dass mein Sohn immer genau verfolgen wird, was ich tue. Er wird mein Verhalten nachahmen und eines Tages vielleicht sogar in meine Fußstapfen treten."

Wenn Mama doch nur gewusst hätte...

Ihm gehe es dabei aber nicht nur um sich und seinen Sohn, wie Harry fort fuhr: "Es liegt nicht nur an meiner neuen Rolle als Vater, dass mir dessen bewusst wurde. Es liegt auch an den Menschen, die ich jeden Tag treffe und die nicht sehen, wie inspirierend sie für andere Personen in ihrem Umfeld sind." Auch seine Mutter sei ein Einfluss gewesen: "Meine Mutter, Prinzessin Diana, war ein Vorbild für so viele Menschen, aber sie hat den großen Einfluss nicht gesehen, den sie auf so viele Leben hatte. Du musst keine Prinzessin oder eine Figur des öffentlichen Lebens sein, um ein Vorbild sein zu können. Es ist genauso wertvoll, wenn du nichts davon bist, weil Menschen sich dir näher fühlen." Das sind große Worte der Inspiration.

