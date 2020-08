Allgemein | STAR NEWS

Geheimprojekt: Harry und Meghan in Gesprächen mit Hollywood-Studios

DE Showbiz - Seit Prinz Harry (35) und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (39) ihre Rollen als Vollzeit-Royals Anfang 2020 aufgaben, hat sich viel getan in ihrem Leben. Mittlerweile haben sie in Santa Barbara ihr neues Heim bezogen – nun wollen sie sich auch beruflich etablieren.

Harry und Meghan planen ein Geheimprojekt

Das Paar hat ein Projekt entwickelt, das es bereits diversen Hollywood-Studios vorgestellt hat, wie das Fachmagazin 'Variety' berichtete. Ob es sich dabei um einen Film oder eine Fernsehserie handelt, ist nicht bekannt. Angeblich soll es jedoch nicht darauf abzielen, Meghan ein Comeback als Schauspielerin zu ermöglichen. Stattdessen wollen beide hinter den Kameras agieren und als ausführende Produzenten wirken. Weder Studios noch das Paar selbst nahmen zu diesen laufenden Verhandlungen bislang Stellung.

Schlägt Netflix zu?

Seit Harry und Meghan dem Vereinigten Königreich den Rücken kehrten, sammelten beide Erfahrungen als Sprecher: Meghans Stimme erklang in einer Disney-Doku über Elefanten, während Harry als Sprecher an der Netflix-Doku 'Rising Phoenix' mitwirkte. Ted Sarandos, der bei Netflix als oberster Content Officer tätig ist, zeigt im Januar Interesse, mit dem Paar zusammenzuarbeiten: "Wer wäre nicht daran interessiert?" sagte er bei einem Event in Los Angeles. Es bleibt abzuwarten, ob es am Ende der Streamingdienst ist, der beim ersten großen Projekt von Prinz Harry und Herzogin Meghan zuschlägt.