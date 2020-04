Allgemein | STAR NEWS

Prince: Kein Geld für seine Geschwister

DE Showbiz - Drei der Geschwister und Erben des 2016 verstorbenen Rockstars Prince (†57) forderten eine monatliche Summe von 20.000 Dollar von dessen Nachlassverwalter als Entschädigung für ihre Hilfe beim Ordnen des Nachlasses. Sharon, Norrine und John Nelson hatten die Comerica Bank bei ihrer Arbeit unterstützt, die Angelegenheiten des Sängers, der auf den bürgerlichen Namen Prince Rogers Nelson hörte, in Ordnung zu bringen.

Anwälte und Berater werden bezahlt, die Geschwister nicht

Gerichtspapieren zufolge, in die 'The Blast' Einblick erhalten hat, sollen die Nachlassverwalter noch nichts an die Familie der Musiklegende ausgezahlt haben, obwohl fast vier Jahre seit seinem Tod vergangen sind und bereits 20 Millionen Dollar an Anwälte und Berater gegangen sein sollen. Angeblich leben die drei lediglich von ihrer "Rente, Sozialversicherung, persönlichen Ersparnissen und Krediten von Freunden, um die Kosten für Princes' Nachlass zu decken." In den Dokumenten heißt es weiterhin, "Comerica hat im Namen des Nachlasses einfach die Bemühungen und den Wunsch der Erben genutzt, hilfsbereit zu sein, und dabei die Zeit, Ratschläge und Dienstleistungen der Erben ohne Löhne oder Entschädigungen genutzt - im Gegensatz zu allen anderen, die Millionen von Dollar für ihre Arbeitszeit gezahlt bekommen haben."

Forderung der Prince-Geschwister abgelehnt

Die Vertreter von Comerica bestreiten aber, die Zahlungen an die Verwandten von Prince absichtlich zurückgehalten zu haben und bestanden darauf, dass noch mehr Arbeit erledigt werden müsste, darunter auch ein großes Steuerproblem, bevor solche Zahlungen geleistet werden könnten. Ein Richter hat nun die vergleichsweise bescheidene Forderung der Prince-Geschwister abgelehnt. Die Begründung: Die Entscheidung sei nicht seine Befugnis, da die Nachlassverwalter sich zurzeit mit Bundesbehörden wie der Steuerbehörde Internal Revenue Service auseinandersetzen würden.

In wenigen Tagen nähert sich der vierte Todestag des Superstars Prince, der am 21. April 2016 an einer versehentlichen Überdosis im Alter von 57 Jahren starb.