Große Ehre für Prince: Eine Autobahn wird nach dem Musiker benannt

DE Showbiz - Prince (†57) wird in seinem Heimatstaat Minnesota eine besondere Ehre zuteil. Dort wird eine Straße nach dem Musiker benannt, der 2016 an einer unbeabsichtigten Überdosis starb. Aber natürlich ist es keine schnöde Sackgasse, die bald den Namen Prince Rogers Nelson Memorial Highway tragen wird.

Autobahn wird umbenannt

Nein, das Pop-Idol bekommt gleich einen ganzen Autobahnabschnitt. Das haben die Senator*innen in Minnesota beschlossen. Die republikanische Senatorin Julia Coleman hatte den Vorschlag eingebracht. "Prince war ein wahres Genie, ein visionärer Künstler, der die Grenzen der Musik und der Kulturen auf eine Weise verschoben hat, die nie vergessen werden wird", begründete die Politikerin ihren Schritt. "Sein Einfluss ist in den Werken zahlloser Musiker nach ihm zu hören, und sein Vermächtnis inspiriert bis heute neue Generationen von Künstlern."

Princes Autobahn fährt um den Paisley Park

Der entsprechende Autobahnabschnitt hat auch eine besondere Route, denn er führt in Minneapolis um Paisley Park herum. Das war das Hauptquartier von Prince, hier hatte er seine Studios und hat seine Musik gemacht, hier ist er auch gestorben. Schon zu Lebzeiten pilgerten Fans zu dem Anwesen und das hat sich seit seinem Tod nicht geändert. Jetzt werden sie wissen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, denn es wird entsprechende Schilder geben und die werden, na klar, lila sein, wie es sich für den Komponisten von 'Purple Rain' gehört. Dass der Beschluss der Namensänderung so flott ging, hängt auch damit zusammen, dass weder der Staat Minnesota noch die Stadt Minneapolis für die Kosten aufkommen müssen. Das Geld kommt von der Familie und Freund*innen, die das Andenken an Prince weiter fortführen wollen.

