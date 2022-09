Allgemein | STAR NEWS

Popstar Sasha: Das wird auf der kommenden Tour anders

DE Deutsche Promis - Anfang Oktober ist es soweit. In Bremen startet Sasha (50) seine 'This Is My Time' -Tour. Der Terminkalender ist vollgepackt: Rund 30 Mal wird der Sänger ('If You Believe') dann in den nächsten sechs Wochen auf der Bühne stehen. Doch eines wird dieses Mal anders als bei vorherigen Touren.

Hauptsache, Otto geht es gut

Denn der Star reist in Begleitung seines knapp vierjährigen Sohnes Otto. Der findet es nämlich gar nicht gut, wenn Papa so lange weg ist, und so kommt er kurzerhand mit. Dass das nicht immer leicht sein wird, weiß auch der Musiker, wie er der 'Deutschen Presse-Agentur' verriet: "Als Familie auf Tour zu gehen, wird eine kleine Herausforderung. Aber Otto wird sich ans Tourleben gewöhnen. Er ist dann nicht so oft in der Kita, sondern mit auf Tour, aber ich glaube, das ist besser, als wenn ich immer lange weg bin. Wir probieren das jetzt einfach aus, ob er das cool findet." Mit der Geburt seines Sohnes habe sich vieles in seinem Leben verändert: "Durch Otto hat sich meine Sicht auf das Umfeld, auf mich selbst verändert. Ich habe andere Prioritäten. Ich denke nicht mehr so viel darüber nach, ob mir das gut tut oder gut geht, sondern Hauptsache, meinem Sohn geht es gut dabei."

Sasha nimmt sich nicht mehr so wichtig

Sasha, der seit 215 mit Julia Röntgen verheiratet ist, akzeptiert, dass jetzt jemand anderer seine Geschicke lenkt: "Ganz viele Entscheidungen werden durch ihn getroffen. Das finde ich gut. Das Leben wird abgelenkt von mir selbst. Ich nehme mich nicht mehr ganz so wichtig." Es ist ein ereignisreiches Jahr für den Sänger, der Anfang Januar seinen 50. Geburtstag feierte. "Mit 50 denkt man schon auch: Jetzt werde ich alt", meinte er im Gespräch mit dem 'RedaktionsNetzwerk Deutschland'. "Aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich 50 werde. Ich habe das Gefühl, ich wäre bei 40 stehen geblieben", scherzte Sasha.

Bild: Daniel Bockwoldt/picture-alliance/Cover Images