Sasha: Stolz auf das musikalische Talent seines Sohnes

DE Deutsche Promis - Sasha (51) ist seit viereinhalb Jahren stolzer Papa von Otto. Der Sänger ('If You Believe') ist seit 2015 mit Julia Röntgen (48) verheiratet, die auch seine Managerin ist. Beide schauen ganz genau hin, wie sich ihr Nachwuchs entwickelt.

Alles ohne Druck

Vor allem sind sie gespannt, was Ottos musikalische Talent betrifft und ob er das von seinem Papa geerbt hat. Und da kann dieser voller Freude berichten, dass es gut läuft: "Er ist total musikaffin", verkündete der Star gegenüber dem Radiosender 'rbb88.8'. Er stellte aber sofort klar, dass dem Kleinen jetzt nicht sofort eine Kindergitarre gereicht oder Klavierunterricht aufgedrückt wurde. "Wir machen das alles ohne Druck. Ich möchte nicht so ein Eiskunstlauf-Papa sein, weil ich finde, das muss er selbst entdecken, er muss sagen: Ich möchte das jetzt machen, sonst funktioniert das nicht." Aber eines kann der Junge schon ganz gut.

Sasha freut sich über das Beatbox-Talent seines Sohnes

"Er ist viereinhalb Jahre alt und er kann mega Beatboxen", berichtete Sasha mit sichtbarem Stolz. "Das macht er schon seit zwei Jahren, da hat man Tränen in den Augen vor Glück." Ihr Spross hat das Paar auch dazu animiert, ein Kinderbuch zu schreiben. Zu ‘Toto und der Mann im Mond' hat der Musiker noch pflichtschuldig das passende Kinderlied geschrieben. Seine Frau wollte es so. "Ich konnte ‘La Le Lu' nicht mehr hören", offenbarte die Autorin bei einem gemeinsamen Auftritt in der 'NDR Talkshow.’ "Also habe ich gesagt, 'Sasha, du sitzt doch an der Quelle. Schreib doch mal ein schönes Kinderlied.’ Gesagt getan."

Der Musiker verriet dort auch, wie er seine Frau davon überzeugt hat, dass er der Richtige für sie sei. "Gefunkt hat es in der Bullerei, dem Restaurant von Tim Mälzer. Da war eine Party und ich wirbele eine Dame auf der Tanzfläche herum und dann merke ich, hinter meinem Rücken passiert was. Ich muss mich jetzt umdrehen, sonst verpasse ich was… Ich dreh mich um und geh auf sie zu und sage zu ihr ‘Da bist du ja endlich’." Und Jahre später krönten Sasha und seine Frau ihr Glück mit dem beatboxenden Otto.

Bild: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa