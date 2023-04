Allgemein | STAR NEWS

Plötzlich Kult: Schauspielerin Jennifer Coolidge auf der Liste der “einflussreichsten Menschen”

DE Showbiz - Jennifer Coolidge ist cool. Im Alter von 61 Jahren ist die Schauspielerin ('The White Lotus') zur Kultfigur in Hollywood geworden. Jetzt wird sie vom Magazin ‘Time’ auf der Liste der einflussreichsten Menschen weltweit geführt.

"Ohne Kompromisse sie selbst"

Für 2023 wird ihr Name in der Kategorie 'Icons' neben dem britischen König Charles III., dem Autoren Salman Rushdie und Kolleg*innen wie dem 'Mandalorian'-Star Pedro Pascal geführt. Ihre gute Freundin und Kollegin Mia Farrow ist stolz auf den Spätzünder-Star. Jennifer sei "ohne Kompromisse sie selbst" und ein "Nationalheiligtum". "Jennifers Ehrlichkeit und ihre Freundlichkeit machen sie zu einer Freundin, die zu haben sich jeder Mensch glücklich schätzen kann", so Mia. Die so Geehrte kann indes gar nicht so richtig verstehen, warum man ausgerechnet jetzt plötzlich so auf sie abfährt. Schließlich ist sie schon lange im Geschäft.

Jennifer Coolidge im Dornröschenschlaf

"Ich finde es einfach verblüffend, absolut verblüffend, dass es passiert", gestand Jennifer Coolidge lächelnd. "Aber wisst ihr was? Es gefällt mir. Es ist, als sei ich im Dornröschenschlaf gewesen, eingeschlossen in einer Kiste unter dem Bett oder so. Und jetzt bin ich draußen und ich denke: ‘Ich glaube, die sind froh, dass sie mich rausgelassen haben, denn das hier ist so viel besser.’"

Andere Showbusiness-Stars auf der Liste werden vor allem in der Kategorie 'Künstler*innen' aufgeführt, darunter Doja Cat, Bella Hadid, Michael B. Jordan, Drew Barrymore, Ali Wong, Austin Butler, Aubrey Plaza, Colin Farrell, Lea Michele, Rian Johnson, Salma Hayek und Zoe Saldaña. Am 26. April soll Jennifer Coolidge gemeinsam mit den anderen einflussreichen Menschen von der Liste im Rahmen einer großen Gala in New York geehrt werden.

Bild: Jeffery Mayer/JTMPhotos/Media Punch/INSTARimages.com/Cover Images

