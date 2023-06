Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Coolidge: Für Kinder „viel, viel zu unreif“

DE Showbiz - Jennifer Coolidge wurde mit 'White Lotus' endgültig zum A-Lister in Hollywood, auch wenn die 61-Jährige schon seit vielen Jahren dabei ist. Plötzlich reißen sich alle um die Schauspielerin. Klar, dass auch Fragen zu ihrem Privatleben zu ihrem Alltag gehören.

‌Jennifer Coolidge ist "eine Art Kind"

‌Zum Beispiel Fragen dazu, warum die Schauspielerin keine Kinder hat — auch wenn eine derartige Frage mittlerweile etwas antiquiert wirkt. Im Gespräch mit der britischen Ausgabe von 'GQ' plauderte Jennifer über die Gründe, warum sie nie eine Familie gegründet hat, und zeigte dabei wieder den Sinn für Humor, den die Menschen so sehr an ihr lieben. "Ich bin viel, viel zu unreif", so der Star. "Ich glaube, das hat mich davon abgehalten, Kinder zu bekommen, vielleicht, weil ich selbst eine Art Kind bin. Ich hätte sonst erwachsen werden sollen. Wenn ich Kinder gehabt hätte, wäre ich erwachsen geworden. Wenn ich Kinder gehabt hätte, hätte ich erwachsen werden müssen."

‌"Ich hatte nie einem entspannten Freund"

‌Immer wieder bekommt Jennifer Coolidge aus ihrem Freundeskreis zu hören, dass sie doch ein Kind adoptieren sollte, doch die Darstellerin sieht sich viel mehr in der Rolle einer Stiefmutter — dafür wäre sie bestens geeignet, glaubt sie. Mittlerweile wird ihr in Los Angeles allerdings "langweilig" und Jennifer denkt häufiger darüber nach, dass sie das Leben in der Stadt vielleicht mehr schätzen würde, wenn sie Kinder gehabt hätte.

‌Und was ist mit den Männern in ihrem Leben? Hier gibt Jennifer unumwunden zu, dass die Männer ihrer Vergangenheit oft "zu intensiv" waren, als dass man mit ihnen ungezwungenen Spaß haben konnte. "Ich hatte nie einen entspannten Freund, der einfach nur voller Lebensfreude war, wisst ihr?" berichtete Jennifer Coolidge.

Bild: Jennifer Graylock/INSTARimages