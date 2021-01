Allgemein | STAR NEWS

Pleite-Promi im Exil: US-Fernsehen nimmt Michael Wendler unter die Lupe

DE Deutsche Promis - RTL löscht alle Szenen, in denen Michael Wendler (48) als Mitglied der aktuellen 'DSDS'-Jury zu sehen ist, und auch sonst wenden sich immer mehr Medien- und Werbepartner von dem Schlagerstar ab, nachdem dieser verstärkt durch Verschwörungstheorien und krude KZ-Sprüche auffiel. Jetzt haben Fernsehteams in seiner Wahlheimat USA den Wendler für sich entdeckt.

Michael Wendler im Visier des US-TV

Lange Zeit schien für den Wendler das Motto zu gelten: Egal, worum es geht – Hauptsache in den Schlagzeilen! Doch zumindest in seiner deutschen Heimat hat der Star den Bogen wohl überspannt und es sich vor allem wegen seiner Unberechenbarkeit mit vielen verscherzt. In seiner Wahlheimat Florida soll er sich jetzt vor Gläubigern verstecken, und auch die deutsche Justiz und Finanzbehörden wären durchaus daran interessiert, den Wendler in die Finger zu bekommen. Das ist zumindest die Sichtweise eines US-Senders, der berichtet "Popstar, der in Deutschland von der Polizei gesucht wird, versteckt sich in Cape Coral".

Millionenschulden sind das Hauptthema

Dass Michael Wendler seinen eigenen Untergang durch wirre Corona-Sprüche und einen unverzeihlichen KZ-Vergleich in Gange brachte, interessiert in Amerika bislang kaum. Seine hohen Schulden scheinen wohl weniger kontrovers und quotenträchtiger. Der Deutsche schulde seinen "Gläubigern Millionen", berichtete der Sender NBC und fügte hinzu, dass der Sänger sich in den USA "vor der deutschen Regierung versteckt". NBC-Reporter Dave Elias erklärt: "Wir haben erfahren, dass die deutsche Regierung die US-Regierung gebeten hat, ihn zurückzuschicken." Und ein angeblicher Freund des Stars verrät im Interview: "Er versteckt sich hier, um die Strafe zu umgehen." Der Wendler selbst wies die Vorwürfe auf Instagram mittlerweile von sich.

Vielleicht gefällt dem stets um Aufmerksamkeit bemühten Michael Wendler diese neuartige Berühmtheit ja – falls nicht, kann er einmal mehr singen: "Egal"!