Pietro Lombardis Auto-Video: “Bin ich Harry Potter oder was?”

DE Deutsche Promis - Wer sich ständig auf Social Media zu Wort meldet, macht sich auch ständig angreifbar. Um diese Erfahrung ist jetzt auch Pietro Lombardi (29) reicher. Der Sänger ('Phänomenal') hatte am Montag (14. Juni) in seiner Instagram Story ein Video gepostet, das er im Auto aufgenommen hatte. Dabei hat er doch im Moment gar keinen Führerschein.

Eilmeldung von der Autobahn

Daraus schlossen Beobachter natürlich sofort: Pietro fuhr trotz Fahrverbots selbst zu TV-Aufnahmen nach Magdeburg und sie kommentierten fleißig. Das wiederum entging Pietro nicht, und in in einer Wutrede, in der er sogar an einem Punkt laut schrie vor Verzweiflung, tobte der Sänger: "Ich bin sauer!" Er kündigte ein weiteres Video an ("Stellt euch jetzt den Countdown!"), in dem er die Situation klarstellen wollte. Das kam dann auch prompt in Form einer "Eilmeldung".

Pietro Lombardi kann nur noch den Kopf schütteln

In der klärte Pietro den vermeintlichen Gesetzesbruch auf. "Ich muss jetzt mal was loswerden an alle Klugscheißer da draußen, (die sagen) 'Bitte nicht beim Autofahren filmen'. Erstens hab ich keinen Führerschein, zweitens filme ich mit der linken Hand … und ich gestikuliere mit der rechten — bin ich Harry Potter oder was?" Pietro schrie erneut fast, als er seine Situation erklärte. Anschließend beruhigte er sich jedoch wieder. "Ihr habt natürlich recht, beim Autofahren kein Handy am Steuer."

Einige wenige gaben sich aber auch damit nicht zufrieden. Sie hatten nämlich bemerkt, dass Pietro rechts und links verwechselt hatte. Da konnte der Sänger dann auch nur noch den Kopf schütteln. "Jetzt les' ich Kommentare wie 'Du hast das Handy doch in der rechten Hand und nicht in der linken'." Daraufhin fiel dann auch Pietro Lombardi nicht mehr viel ein … er schüttelte nur noch den Kopf. Schließlich hatte er ja nicht am Steuer gesessen.

Bild: Malte Osswski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images