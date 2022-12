Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi war so nervös: Altmodisch um die Hand von Laura angehalten

DE Deutsche Promis - Pietro Lombardi (30) wollte ganz nach alter Sitte bei dem Vater von Laura Maria Rypa (27) um die Hand seiner Tochter bitten. Viel Gegenwehr hatte er nicht erwartet, aber trotzdem gingen dem Star die Nerven durch.

"Todesnervös"

Bevor er also seiner Liebsten den Antrag machte, fuhr er zu deren Eltern. "Zwei Wochen vor der Verlobung und ich war todesnervös", erinnerte sich der Künstler im Gespräch mit 'Bild'. "Ich bin zwar sehr selbstbewusst und ich rede auch gern, aber da sind meine Eier ganz klein geworden." Papa Rypa dachte auch an etwas ganz anderes, als sein Schwiegersohn in spe im mitteilte, dass er mit ihm reden wollte. "Ich glaube der dachte: 'Okay, der will meine Tochter jetzt verlassen'." Aber dann war alles gut, die Erlaubnis kam und die Frage aller Fragen konnte gestellt werden.

Pietro Lombardi wollte etwas klarstellen

Nun erwartet das Paar sein erstes Kind und die Hochzeit wird wohl noch auf sich warten lassen, denn erst soll das Baby kommen, bevor richtig gefeiert wird. Ob das 2023 oder vielleicht noch später passiert, ist noch nicht sicher. Aber eines schon: "Ich wollte einfach nur klarstellen, dass Laura weiß, dass sie meine Frau ist und ich sie heiraten möchte." Die beiden haben eine turbulente On/Off-Beziehung geführt, sechsmal wurde sich getrennt, aber sechsmal kam man wieder zusammen. Eine Paartherapie half den beiden wieder auf den rechten Weg, wie Pietro Lombardi unlängst der 'Bild' steckte: "Wir selber konnten uns da nicht mehr helfen, da unsere Köpfe einfach nicht so waren, wie sie eigentlich hätten sein sollen. Dann haben wir uns zusammengesetzt."

Nun ist alles wieder in Butter und die Freude auf das Baby ist riesengroß. Der DSDS-Sänger hat ja bereits den siebenjährigen Alessio mit seiner Ex-Frau Sarah Engels und Pietro Lombardi möchte schon, dass der Nachwuchs seinen Namen trägt, denn "Lombardi ist schon einzigartig."

Bild: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images