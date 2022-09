Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Liebe hält dank Paartherapeut

DE Deutsche Promis - Manche Liebesbeziehungen gleichen eher einem reißenden Strom als einem langen ruhigen Fluß. Davon können auch Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) ein Lied singen. Denn obwohl das junge Paar gerade das erste gemeinsame Kind erwartet, hat es schon viele Höhen und Tiefen zusammen durchgemacht – und sitzt regelmäßig beim Paartherapeuten.

Nicht miteinander, nicht ohne einander?

In ihrem gemeinsamen Podcast 'Laura und Pietro – ON OFF' verraten die beiden, das es bei ihnen nicht nur Friede., Freude, Eierkuchen gibt, sondern auch handfeste Zoffs und immer wieder Trennungen. Während bislang nur drei Trennungen öffentlich bekannt waren, spricht das Paar nun von fünf bis sechs Mal. Doch statt aufzugeben, rauften sie sich immer wieder zusammen, und: "Wir waren bei der Paartherapie", gestanden Pietro und Laura Maria. Ein Problem, das sie dabei entdeckten, war, dass Pietro sich nicht vollständig öffnen konnte: "Er hatte immer dieses Gefühl, nicht safe zu sein", verriet Laura Maria, und über sich selbst sagte sie: "Ich war sehr geprägt von meiner alten Beziehung." Doch zum Glück gelang es beiden, alte Muster hinter sich zu lassen.

Pietro Lombardi träumt von einer großen Familie

Wer mehr über das Liebes-Auf und Ab der beiden erfahren möchte, bekommt jeden Donnerstag um Mitternacht ein Update in ihrem 'ON OFF'-Podcast auf Audio Now. Pietro Lombardi blickt auf jeden fall zuversichtlich in die Zukunft, denn auf Instagram verriet der 'DSDS'-Juror, der bereits einen siebenjährigen Sohn mit Sarah Engels hat, dass er schon von weiterem Nachwuchs träumt: "Erstmal Nummer 2 und dann mal schauen, also im besten Fall nachlegen." Einfacher Grund: "Damit die Kids miteinander spielen können." Aber spätestens in der Paartherapie hat Pietro natürlich gelernt, wie wichtig Kommunikation ist: "Muss das nochmal mit Laura Maria besprechen", schob Pietro Lombardi sicherheitshalber nach.

Bild: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images