Pietro Lombardi: „Überwältigt von den Glückwünschen“

DE Deutsche Promis - Diese Baby-News schlug ein wie eine Bombe: Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (26) werden Eltern. Am Wochenende (20. August) gaben der Sänger ('Phänomenal') und die Influencerin bekannt, dass Nachwuchs unterwegs ist.

Kein Kommentar von Sarah Engels?

Für Pietro, der sich eine große Familie wünscht, geht ein Traum in Erfüllung. "Wenn aus Liebe Leben wird: Baby Lombardi is loading", hieß es da unter einem Bild, auf dem beide zu sehen sind, wie sich sich glücklich umarmen. Sie hält einen Schwangerschaftstest in der Hand, er ein Paar winzige Babyschuhe. Gleich zu Hunderten gratulierten Fans, darunter auch viele Promis. Eines fiel jedoch sofort auf: Bislang hat man nichts von Sarah Engels (29), Pies Ex-Frau und Mutter seines ersten Sohnes Alessio (7) gehört. Fans spekulieren, ob sie vielleicht ein wenig skeptisch auf die rasche Entwicklung bei ihrem Ex-Mann und dessen neuer Freundin schaut, die schließlich bis vor Kurzem noch eine turbulente On/Off-Beziehung führten.

Pietro Lombardi dankt seinen Fans

Eine Ansicht, der auch einige Fans von Pietro Lombardi sind — denn es gab auch kritische Stimmen nach der Verkündung der frohen Botschaft. "Viel zu voreilig", wurde in den Kommentaren gemeckert, selst böse Absichten wurden Laura unterstellt: "So kann man einen Mann auch an sich binden." Nun ist Pietro aber sicher alt genug und kennt Laura Maria gut genug, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen, und am Dienstag bedankte er sich erstmal bei seinen Followern: "Wir sind überwältigt von den liebevollen Nachrichten und zahlreichen Glückwünschen. Uns erwartet jetzt eine wundervolle Zeit und wir freuen uns viele Momente mit euch zu teilen."

Sein 'DSDS'-Kollege Dieter Bohlen (68), mit dem er im kommenden Jahr für die letzte Folge der Talentshow wieder in der Jury sitzt, freut sich übrigens mit den Eltern. "Ich hab ihm ziemlich früh gesagt, dass ich Papa werde. Und er hat sich auf jeden Fall gefreut", so Pietro auf Instagram. Und Sarah Engels hat das Posting mit Pietro Lombardis Babynews mittlerweile mit einem "gefällt mir" versehen. Geht doch.

