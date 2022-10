Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi: Seine Freundin deutet eine Auszeit an

DE Deutsche Promis - Es ist viel los im Leben von Pietro Lombardi (30). So wird der Sänger ('Phänomenal') gerade zum zweiten Mal Vater, diesmal ist die Mutter seine Freundin Laura Maria Rypa. Erst vor Kurzem hatte das Paar den Gender Reveal gefeiert — es wird ein Bruder für seinen Sohn Alessio (7), den er gemeinsam mit seiner Ex Sarah Engels erzieht.

"Direkt das nächste Kind"

Wenn es nach Pietro geht, ist damit die Familie aber noch lange nicht komplett. Im gemeinsamen Podcast 'Laura und Pietro — ON OFF' plauderte Laura jetzt aus, dass ihr Liebster zu ihr sagte: "Wenn das Kind da ist, dann kannst du direkt das nächste Kind bekommen." Ob ihr jetzt unbedingt danach ist, sei dahingestellt, denn die Influencerin hat mit schlimmer Übelkeit und Rückenschmerzen zu kämpfen. Das bremst Pietros Enthusiasmus für eine Großfamilie indes nicht: "Ihr könnt davon ausgehen: Lombardi wird auf jeden Fall noch Kinder kriegen!"

Macht Pietro Lombardi Pause?

Das könnte aber so manche Änderung in Pietro Lombardis Alltag mit sich bringen, denn schließlich ist der Musiker und 'DSDS'-Juror pausenlos auf Achse. Damit habe sie im Prinzip kein Problem, versicherte Laura in einer Fragestunde auf Instagram. Schließlich habe sie gewusst, auf was sie sich einließ, als sie den Sänger kennenlernte, und so habe sie die Gelegenheit, andere Sachen zu erledigen. Man müsse nicht ständig aufeinander hocken.

Dennoch deutete die Influencerin eine Auszeit an: "Wir hatten kurz darüber gesprochen und er wollte höchstwahrscheinlich ein Jahr Pause machen, um die Zeit voll und ganz zu genießen. Aber ich denke, das kann er besser erklären." Das wird Pietro wohl müssen, allein schon wegen seiner Verpflichtungen bei 'DSDS'. Zudem ist gerade sein zweites Kinderbuch 'Dino Tino und das magische Lied der Elemente' erschienen, seine eigene Casting-Show läuft ebenfalls. Viel los bei Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi.

Bild: Malte Osswski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images