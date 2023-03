Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi: Schon vor der Hochzeit mit Laura Maria gibt er den strengen Ehemann

DE Deutsche Promis - Die zwei Jahre junge Liebe von Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) hat schon einige Höhen und Tiefen hinter sich, fünf Trennungen und ein gemeinsames Baby inklusive. Aller Aufregung zum Trotz planen die beiden ihre Hochzeit, doch jetzt kommt Pietro seiner Verlobten doch reichlich komisch.

Braucht Laura Maria seine Erlaubnis?

Dass er manchmal ein wenig altmodisch ist, daraus macht Pietro keinen Hehl. Aber mit dieser Aussage wird er wohl vor allem bei weiblichen Fans für Stirnrunzeln sorgen. Auf ein durchaus als sexy zu bezeichnendes Foto, das seine Liebste in ihrem Instagram-Account postete, reagierte er wie folgt: "Habe ich dir erlaubt, so sexy Fotos zu zeigen? Ich zeig auch nicht meinen Bauch, oder?" schrieb Pietro zu ihrem Bild. So ernst, wie es klingt, soll er es aber mal wieder nicht gemeint haben, und das weiß Laura Maria. Ihre Antwort: "HAHAHAHAHAHAHAHA OK, es tut mir leid @‌pietrolombardi."

Pietro Lombardi hat Eifersucht gar nicht nötig

Kurz darauf tönt der kleine Macho in einer Frage-und-Antwort-Runde auf Instagram: "Gesunde Eifersucht gehört immer dazu, das ist normal. Aber ich sage euch ehrlich: Ich bin null eifersüchtig. Ich habe einfach keinen Grund dazu." Wie schön, dass Pietro sich seiner Sache sicher ist – das zeigt sich auch bei seiner Antwort auf die Frage nach dem Hochzeitstermin: "Wir haben jetzt keinen genauen Termin, wir wollen unbedingt, dass Leano das richtig miterleben kann. Vielleicht, wenn er ein Jahr ist", schrieb Pietro und betonte: "Wir lieben uns und haben keinen Zeitdruck, aber geheiratet wird."

Auch Laura Maria erklärt ihre Liebe gerne öffentlich und erwiderte auf die Frage nach Baby Nummer zwei: "Am liebsten sofort. Ich finde, es gibt nichts Schöneres." Solange Laura Maria weiß, wann ihr Pietro Spaß macht und wann es Ernst wird, kann diese Liebe hoffentlich nichts mehr erschüttern. So überstanden die beiden es sogar, dass sie den Valentinstag in diesem Jahr nicht zusammen verbringen konnten: "Valentinstag hat keine Bedeutung, nur Geldmacherei. Wenn du deine Frau lieb hast, schenke ihr an einem Freitag mal Rosen, aber nicht an diesem Klischeetag", winkte Pietro Lombardi danach auf Instagram ab.

