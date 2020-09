Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi: Plant er bereits Nachwuchs mit seiner neuen Flamme?

DE German Stars - Erst vor wenigen Tagen machte der Sänger Pietro Lombardi (28) seine Beziehung zu seiner neuen Freundin, der Influencerin Laura Maria, offiziell. Und die beiden scheinen es so richtig ernst zu meinen: Bei einer Fragestunde auf Instagram ging es zur Sache und die Fans wollten von dem frisch verliebten Paar wissen, ob es in naher Zukunft Nachwuchs plane.

Pietro Lombardi möchte ein Geschwisterkind für Alessio

Pietro zog sich anfangs aus der Affäre und spielte seiner neuen Flamme den Ball zu. "Laura soll das beantworten", so der Popstar in seiner Instagram-Story. Daraufhin erwiderte Laura in ihrer Story: "Warum setzt du mich so unter Druck?" Die Gegenfrage ergänzte sie mit mehreren Lachsmileys.

Anschließend versichert Pietro aber, dass er definitiv noch weitere eigene Kinder haben will. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels hat der frühere 'DSDS'-Gewinner bereits Sohn Alessio, der 2015 zur Welt kam. Ein Jahr später hatten sich beide aber schon wieder getrennt und während Sarah schnell einen neuen Partner fand, blieb es ruhig um Pietros Liebesleben - bis jetzt.

Adoption käme auch infrage

Im Laufe der Fragestunde erklärte der Popstar sogar, dass er sich durchaus vorstellen könne, ein Kind zu adoptieren. Das wollte ein weiterer Anhänger von ihm wissen und Pietro Lombardi bejahte die Frage. Er hätte nichts dagegen, ein Kind aus schweren Verhältnissen bei sich aufzunehmen. Jetzt liegt es wohl nur noch an Laura, ob und wann die beiden sich für weiteren Nachwuchs entscheiden.