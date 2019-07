Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi: Oliver Pocher hat ja Recht

Pietro Lombardi (27) liebt seinen Sohn Alessio über alles. Der lebt die meiste Zeit über bei seiner Mama, Sarah Lombardi (26). Pietro sieht seinen kleinen Schatz aber regelmäßig und postet auf Social Media auch immer wieder etwas über den Hosenmatz – Bilder inklusive.

Kinder gehören nicht ins Netz

Sarah ist da nicht anders und zeigt Alessio ihren Fans auf Instagram und Co. Genau dafür hatten Oliver Pocher (41) und dessen Freundin Amira Aly (26) die Musikerin kritisiert. "Prominente, die ihre Kinder im Internet vermarkten, finde ich total daneben und asozial", erklärte er kürzlich im 'RTL‘-Interview. Amira ging noch ein wenig mehr ins Detail: "Ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn man von seinem Kleinkind verrät, dass es noch in die Windel macht, dass es noch nicht schafft, sauber zu sein...", setzte sie im 'RTL‘-Talk an, woraufhin Oliver gleich einhakte und fragt, ob sie damit Sarah Lombardi meine, was Amira bejahte.

Hauptsache, sie sind sich einig

In einem neuen ‘RTL’-Interview hat sich Pietro nun zu diesen Vorwürfen geäußert – aber wohl anders, als manch einer erwartet hätte, denn der Musiker gibt dem Comedian und seiner Partnerin in allen Punkten Recht: "Er hat recht, mit dem was er sagt. Es ist vollkommen richtig, man sollte nicht irgendwie einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen, ohne dass es wirklich will oder versteht, was da abgeht, aktiv zeigen. Das Wichtigste ist, dass wir uns in der Erziehung einig sind, über das was, er darf und was nicht. Und wenn sie ihn zeigen möchte, soll sie es machen." Ob wir ab jetzt weniger Bilder von Alessio sehen werden?

