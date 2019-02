Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi: Mit wem flirtet er denn da?

Es ist schon eine Weile her, dass Pietro sich von seiner Frau Sarah (26) getrennt hat. Zwar sind der Sänger (‘Einer liebt doch immer mehr’) und seine Ex die besten Freunde geblieben, doch in Sachen Liebe scheint sich bei dem ehemaligen Gewinner von ‘Deutschland sucht den Superstar’ seit der Trennung nicht viel getan zu haben. Seine Fans lesen und sehen vor allem viel über seinen süßen Sohn Alessio, der auch schon mal mit Papa fröhlich einen Song auf Instagram schmettert. Apropos Instagram…die Social Media-Plattform könnte für Pietro Lombardi ja vielleicht der Schlüssel zur einer neuen Liebe sein.

Denn als der Sänger ein Bild der einstigen Bachelorette Jessica Paszka (28) auf Instagram erblickte, kam die Frohnatur nicht umhin, das Foto des Models zu kommentieren. Wer würde es ihm übel nehmen: Beine bis zum Himmel, makellose Züge, laszive Blicke. Kein Wunder, dass Pietro umgehend loslegte: "Bist du eine echte Prinzessin, wow cool."

Fast schien es, als habe der ehemalige DSDS-Champion die schöne Jessica nicht erkannt. Und tatsächlich, unter einem weiteren Bild wurde klar, dass genau das der Fall war: "Bist du eine prominente Frau?"

Der arme Pietro bekam allerdings keine Antwort. Das hat natürlich auch seinen Grund, denn Jessica Paszka ist in festen Händen und wird seinem Charme vermutlich nicht so schnell erliegen. Ajdin Hrustic (22) heißt der Glückliche, er ist Mittelfeldspieler beim niederländischen Verein FC Groningen, und er und Jessica sind auch schon eine Weile zusammen. Da bedarf es wohl etwas mehr als ein paar flapsigen Kommentaren auf Instagram, um die beiden auseinanderzubringen. Pech gehabt, Pietro!

