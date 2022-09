Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi: Laura Maria behält ihre Wohnung

DE Deutsche Promis - Es wird ernst bei Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26). Erst vor wenigen Wochen verkündete das Paar, dass es jetzt fest zusammen ist. Schon wenig später die Hammer-Nachricht: Laura Maria ist schwanger. Für die Influencerin ist es das erste Baby, der Sänger ('Phänomenal') hat bereits seinen Sohn Alessio aus der Ehe mit Sarah Engels (29).

Alles für die Kinder

Jetzt ziehen die beiden zusammen. Für Pietro erfüllt sich damit zweifellos ein Traum, denn er hatte sich seine große Villa mit dem Wunsch gekauft, dort eines Tages seine eigene große Familie unterzubringen. Doch so ganz bereit scheint die Luxus-Bleibe noch nicht zu sein, denn in seiner Instagram Story ist zu sehen, wie fleißig im Garten gewühlt wird. Der soll kindersicher und somit total umgestaltet werden. Im Haus hat Laura ebenfalls viele Ideen: "Wir machen ein neues Zimmer für Alessio, dann das Babyzimmer. Wir wollen alles ein bisschen gerechter für die Kinder machen." Doch obwohl sie ein gemeinsames Leben planen, will Laura sich nicht von ihrer eigenen Wohnung trennen.

Pietro Lombardi wünscht sich "'ne kleine Prinzessin"

Das hat seinen Grund, denn Pietro Lombardi wird bald in der Jury von 'Deutschland sucht den Superstar' sitzen und somit viel unterwegs sein. Dann möchte Laura Maria in der Nähe ihrer Eltern sein. Selbst Autofahren ist bei Pietro übrigens im Moment nicht angesagt, wie er in einer Fragestunde bei Instagram verriet. Dort wollte ein Follower wissen: "Warum fahren immer deine Freunde mit deinem Auto?" Die ehrliche Antwort des Sängers: "Weil ich mir keinen Punkt mehr erlauben darf, sonst ist mein Führerschein weg, deshalb vermeide ich das Autofahren so gut es geht."

Und was wünscht sich Pietro jetzt, wollten Fans weiter wissen, einen Jungen oder ein Mädchen? "Ich wünsche mir, das die Geburt problemlos verläuft und dass die oder der Kleine gesund ist, das steht an erster Stelle, ganz klar", so Pietro Lombardi, bevor er hinzufügte: "Aber 'ne kleine Prinzessin wär schon schön."

