Pietro Lombardi: Ist seine neue Liebe in Gefahr?

DE German Stars - Pietro Lombardi (28) war nach der Trennung von seiner Frau Sarah (28) lange Zeit Single. Vor wenigen Wochen hatte er dann eine frohe Kunde zu verbreiten: Der Musiker hat in der Influencerin Laura (24) seine neue Liebe gefunden. Doch nun sind erste dunkle Wolken aufgezogen.

Pietro Lombardi ist nicht perfekt

Das erklärt er seinen Fans in einem neuen Video, das er auf Instagram veröffentlicht hat. Darin zeigt sich der Musiker nachdenklich, und der Grund wird auch schnell klar, denn er verrät: "Ihr seht mich und Laura zur Zeit etwas weniger, wir haben gerade eine etwas schwierige Phase. Ich bin kein perfekter Mensch und auch für Laura ist es gerade keine einfache Situation. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere Beziehung öffentlich zu machen. Warum soll ich die Frau, die ich liebe, verstecken? Da gibt es keinen Grund für. Für sie war das aber alles etwas viel."

So sind Beziehungen

Allerdings seien Pietro und Laura noch zusammen, und beide hoffen, diese Krise gemeinsam überwinden zu können. Aufgeben wolle der Sänger seine neue Liebe keinesfalls, denn wie er in dem Clip weiter verrät, hatte er sich bewusst dazu entschieden, eine Partnerin nur öffentlich vorzustellen, wenn er das Gefühl habe, mit ihr auch seine Zukunft gestalten zu können. Dieses Gefühl habe er bei Laura noch immer: "So sind Beziehungen. Es läuft nicht immer alles perfekt. Ich werde aber alles dafür geben. Denn sie war die erste Frau, die ich in mein Herz gelassen habe und dafür werde ich kämpfen."