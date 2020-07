Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi: Ist der Sänger wieder vergeben?

DE German Stars - Im September 2016 trennten sich die 'DSDS'-Stars Pietro (28) und Sarah Lombardi (27), aus ihrer Ehe ging der gemeinsame Sohn Alessio hervor. Doch während Sarah schon recht schnell nach der Trennung mit ihrem Liebesleben für Aufsehen sorgte und sie seit Dezember 2019 glücklich mit dem Fußballer Julian Büscher liiert ist, blieb es um Pietro ruhig.

Pietro Lombardi war lange Single

Der Sänger konzentrierte sich nach dem Ehe-Aus voll und ganz auf seine Karriere und stürzte sich in die Arbeit. Eine neue Frau an seiner Seite gab es offiziell bisher nie. Doch das könnte sich nun geändert haben: In seiner Insta-Story stellte sich der Star seinen Fans für Fragen zur Verfügung und natürlich wollten seine Anhänger sofort wissen, wie es um Pietros Liebesleben bestellt sei. Auf die Frage, ob er gerade eine Frau kennenlerne, antwortete der Sänger: "Ja, ich lerne gerade eine Frau kennen nach langer Zeit."

Zu früh für Details

Weitere Details wollte er aber nicht verraten, aktuell sei es dafür noch zu früh, "deshalb sag ich letzt lieber noch nichts." Pietro fügt hinzu: "Mal sehen, was die Zukunft bringt…". Das Posting schließt er mit einem Herz- und einem Betende-Hände-Emoji ab. Es bleibt also spannend, wie es mit Pietro Lombardi und der mysteriösen Unbekannten weitergeht.