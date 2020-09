Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi: Ist das seine neue Freundin?

DE German Stars - Pietro Lombardi (28) war seit der Trennung von seiner ehemaligen besseren Hälfte Sarah Lombardi (27) Single. Das ist immerhin schon vier Jahre her. Zwar hat Pietro immer mal wieder davon geschwärmt, wie schön es wäre, eine neue Partnerin an seiner Seite zu haben, doch geklappt hatte es nie.

Der Pulli ist der Hinweis

Bis jetzt. In einem Bild in seiner neuen Instagram Story ist zu sehen, wie seine Hand auf der einer Frau liegt. Dazu merkt Pietro an: "Es ist Zeit, neue Türen aufzustoßen und neuen Anfängen zu vertrauen. Wenn ich mich bereit dafür fühle, erzähle ich euch bald mehr." Im Internet bleibt aber nichts lange geheim, das sollte auch Pietro Lombardi wissen. Auf der Instagram-Seite der Influencerin Laura Maria ist nämlich zu sehen, wie die schöne Blondine den gleichen Pulli trägt, der auch auf Pietros Bild zu sehen ist. Ist das Rätsel damit gelöst? Erst vor wenigen Tagen hatte Pietro zugegeben, gerade wieder eine Frau kennen zu lernen.

Wen datet Pietro Lombardi?

Laura Maria hat auf Instagram 77.000 Follower, war bis vor ihrer angeblichen Romanze mit Pietro Lombardi mit dem Fußballer Weston McKennie zusammen, der für Schalke auf dem Spielfeld stand. Sie wohnt in Düsseldorf, also gar nicht so weit weg vom Kölner Pietro Lombardi. Bestätigt haben bislang weder Laura Maria noch Pietro ihre Beziehung. Wie lange es noch dauern wird, bis mit den Gerüchten aufgeräumt wird? Pietros Fans meinen jedenfalls schon das Rätsel gelüftet zu haben.