Pietro Lombardi: Im neuen Traumhaus wartet er auf die Traumfrau

DE Deutsche Promis - Zeit zum Sesshaftwerden, und sein Nest hat Pietro Lombardi (28) jetzt gefunden. Ein Haus mit mit 300 Quadratmetern Wohnfläche und großem Garten, das er laut 'Bild' in Köln gekauft hat, soll das neue Zuhause für ihn und die Familie werden, von der er träumt.

Fahrstuhl ins Glück

Am Wochenende soll der Sänger die Schlüssel zu seinem neuen Domizil erhalten haben und überglücklich gewährt er in einer Instagram-Story erste Einblicke in sein Heim. Großzügige, helle Räume über drei Etagen, die nicht nur durch eine Treppe, sondern auch durch einen Fahrstuhl verbunden sind, warten jetzt darauf, möbliert zu werden. "Das habe ich vor drei Monaten bestellt, es dauert halt alles", erklärte der Sänger gegenüber 'Bild'.

Während das Erdgeschoss von einem riesigen Wohn- und Essbereich mit Kamin sowie der Küche eingenommen wird, soll im ersten Stock neben dem Kinderzimmer für Sohn Alessio (5) auch ein Musikzimmer eingerichtet werden. Im Dachgeschoss soll Pietros großzügiges Schlafzimmer mit angrenzendem Bad und begehbarem Kleiderschrank seinen Platz finden.

Pietro Lombardi sucht die Frau zum Haus

„Ich möchte hiermit den Grundstein für meine Zukunft zu setzen, für meine künftige Frau und für meine große Familie, von der ich immer noch träume“, sagte der Star. Nachdem seine letzte Beziehung zu Laura Maria Rypa im vergangenen Jahr zerbrach, ist Pietro auf der Suche. Nach der Trennung lebte er vorübergehend bei seinem Freund, TV-Star Oliver Pocher, doch Pietro wollte endlich in seine eigene Zukunft starten – das Haus ist der erste Schritt. "Die richtige Frau fehlt immer noch an meiner Seite. Aber aktuell ist es auch nicht einfach, einen neuen Partner kennenzulernen", seufzte Pietro Lombardi.

Bild: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images