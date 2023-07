Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi: „Hier will ich heiraten“

DE Deutsche Promis - Verlobt sind Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) schon länger. Im Oktober teilten der Sänger ('Phänomenal') und die schwangere Influencerin Postings mit der guten Nachricht auf Instagram. "(Laura) hat Ja gesagt, ich bin so glücklich, unbeschreiblich….Melde mich morgen bei euch!" schrieb er in seiner Story.

Trauzeuge, Location…alles steht

Seitdem bekommen erfahren wir vor allem kleine Einzelheiten, die sich Pietro so ausmalt. "Ich wäre bereit, Dieter als Trauzeugen einzutragen", erzählte er 'Bild' Anfang des Jahres. Damit ist natürlich Dieter Bohlen (69) gemeint. Schließlich hatte Pietros Karriere unter den strengen Augen des Poptitans bei 'Deutschland sucht den Superstar' ihren Anfang genommen. Der sagte übrigens begeistert zu. In der Zwischenzeit wurden Pietro und Laura Eltern eines kleinen Jungen. Jetzt ist er erneut in Hochzeitsplaner-Stimmung. Am Rande eines Konzerts in seiner Heimatstadt Karlsruhe teilte der Musiker ein Bild des dortigen Schlosses, schrieb dazu: "Hier will ich heiraten. Ganz klar."

Pietro Lombardis Fans mussten warten

Ob Pietro Lombardi das Ganze auch mit Laura abgesprochen hat, wissen wir natürlich nicht. Fans interessiert aber ohnehin vor allem, WANN es denn jetzt losgehen soll, doch mit einem konkreten Datum hält sich der Star bedeckt. Ob er überhaupt Zeit findet? Pietros Terminkalender ist voll. Wie voll, zeigte sich am Montagnachmittag in Hamburg, als Fans mehr als eine Stunde für eine Autogrammstunde auf ihren Star warten mussten. Viele hatten bei Regenschauern nicht mehr ausgeharrt, waren gegangen. Auf Instagram entschuldigte sich Pietro anschließend bei seinen Fans. Seine Security habe Bedenken gehabt, zu ihm gesagt: "Die Sicherheit ist noch nicht gewährleistet, also kannst du noch nicht rein." Später hätten aber alle, die wollten, ein Foto bekommen. "Danke, dass ihr gewartet habt", so Pietro Lombardi.

Bild: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

