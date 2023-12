Allgemein | STAR NEWS

Echt jetzt? Ein Songtext soll zur Krise bei Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi geführt haben

DE Deutsche Promis - Am Ende sollen ein paar Zeilen aus einem Songtext gewesen sein: Laut 'Bild' ist das große Rätsel um den Beziehungsstatus von Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi ('Cinderella') endlich gelöst. Wir erinnern uns: Anfang letzter Woche hatte die Influencerin mit ein paar Postings auf Instagram eine wahre Spekulationslawine losgetreten.

Lauter Andeutungen, keine Inhalte

"Ich muss euch die Tage etwas sagen, wenn ich mich bereit dazu fühle. Ich bin enttäuscht und muss mich erstmal sammeln", schrieb sie in ihrer Story, entfolgte dem Sänger und dessen Ex-Frau Sarah Engels (31). In Kombination eine starke Aussage, doch Laura Maria setzte nach: Es sei allein ihre Sache, wem sie folge, und sie wolle jetzt auch keine große Sache daraus machen. "Ich habe immer meinen Mund gehalten, obwohl ich Grund genug dazu hatte etwas zu sagen." Nun besagt ein alter Spruch allerdings: "Wer gackert, muss auch legen." Auf die aktuelle Situation übertragen hieße das: Man kann sich nicht in vagen Andeutungen ergehen und dann laut nach Respekt für die eigene Privatsphäre schreien und die Tür zumachen. Wenige Tage später versicherte Laura Maria immerhin: "Waren nie getrennt."

War Pietro Lombardis Song schuld an Laura Maria Rypas Social-Media-Ausbruch?

"Manchmal handelt man schneller als man sollte. Jeder von uns kennt es und ich bin nur einfach ein Mensch und kein PR-Monster", verteidigte sich Laura Maria Rypa. Doch noch immer wusste niemand, was jetzt eigentlich vorgefallen war — bis jetzt. Laut 'Bild' soll ein Song von Pietro Lombardi der Auslöser gewesen sein. In 'Jede Nacht' heißt es unter anderem: "Du bist weg und ich weiß genau, du hast mich eingetauscht. Weil du gerade bei ihm bist. Ich träume jede Nacht von dir, Nacht von dir. Wie du in meinen Armen liegst." Offenbar hegte Laura Maria die Vermutung, damit sei Sarah Engels gemeint. Das ist nun alles ein bisschen cringe und auch eigentlich eine Aktion, die man eher im Teenageralter erwarten oder abseits der Öffentlichkeit klären würde, würde aber immerhin das Entfolgen erklären. Ob es wirklich der Grund war, wissen wohl nur Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa.

Bild: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd