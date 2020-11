Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi: Die Zeit nach der Blitzromanze

DE German Stars - Wie schade! Seine Fans und Follower hätten es Pietro Lombardi (28) so gehr gegönnt, dass es mit seiner neuen Liebe klappt. Doch schon wenige Wochen, nachdem der Sänger ('Kämpferherz') in der Influencerin Laura Maria eine neue Partnerin gefunden hatte, war es schon wieder vorbei.

Dem Hund zuliebe

Doch Pietro wäre nicht Pietro, wenn er sich danach mit seiner frisch gebackenen Ex in einem Rosenkrieg gegenseitig Vorwürfe machen würde. Wie auch zu seiner einstigen Frau Sarah Lombardi (28) pflegt der ehemalige 'DSDS'-Gewinner nach wie vor eine Freundschaft mit Laura Maria. "Pio und ich haben noch ein echt gutes Verhältnis. Wir stehen auch regelmäßig in Kontakt, allein auch wegen Akira", verriet sie in einer Fragestunde auf Instagram, nachdem ein Follower gebohrt hatte, wie es denn um die beiden bestellt sei. Akira ist Laura Marias Hund.

Was macht Pietro Lombardi in der Türkei?

Pietro heizte kurz darauf die Gerüchteküche an, schrieb zurück: "Ja stimm ich zu, aber nicht nur wegen Akira, stimmt‘s?" Als er und Laura Maria dann auch noch zur gleichen Zeit — wenn auch getrennt — in der Türkei waren, machten sich die Fans schon wieder Hoffnungen für ihr neues Traumpaar. Diese machte Pietro aber umgehend zunichte, schrieb auf Social Media: "Ich bin jetzt nicht so der Typ, der von Frau zu Frau hüpft. Sag ich ganz ehrlich. Jetzt bin ich gerade Single. Und alles was kommt, soll so kommen, wie es kommt." Ganz verloren ist die Beziehung zur Influencerin aber noch nicht, zumindest von Pietros Seite: "Ich glaube, wenn beide Seiten wirklich wollen wird es auch so kommen." Gönnen würde man es Pietro Lombardi ja.