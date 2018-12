Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi dementiert ein heißes Gerücht

Was läuft da zwischen Pietro Lombardi (26) und Clea-Lacy Juhn (27)?

Seit geraumer Zeit brodelt die Gerüchteküche, die beiden TV-Stars seien das neue Traumpaar. Der Grund: Immer wieder wurden sie auf den selben Events gesichtet. Dabei wirkten der Sänger ('Phänomenal') und die frühere 'Der Bachelor'-Gewinnerin vertraut. Beide haben in der Vergangenheit schließlich ähnliche Erfahrungen mit medienwirksamen Beziehungen und Trennungen gemacht – ein verbindendes Schicksal. Doch alle, die darauf hoffen, das vermeintliche Promi-Paar bald gemeinsam über den roten Teppich turteln zu sehen, müssen nun ganz stark sein. Denn im 'Bunte'-Interview dementiert Pietro jetzt die Liebes-Schlagzeilen.

Ironisch antwortet der Ex-'DSDS'-Gewinner auf die Frage, was da zwischen ihm und Clea-Lacy laufe: "Wir sind verheiratet. Das weiß nur keiner. Wir lieben uns wirklich." Dass er die Boulevard-Presse mit diesem Geständnis nur auf die Schippe nehmen will, wird bei seiner nächsten Aussage deutlich. Denn der Musiker klärt auf: "Diese Schlagzeilen sind vollkommen in Ordnung. Ein Paar sind wir jedoch nicht."

Pietro Lombardi und Clea-Lacy Juhn sind also nur zwei Promis, die zufällig die selben Events besuchen und sich gut verstehen. Aber wer weiß, was die Zukunft für die beiden Singles noch bringt…

