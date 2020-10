Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi auf Instagram: Sorge nach gelöschtem Paar-Foto

DE German Stars - Pietro Lombardi (28) hält mit seiner Liebe zu seiner Freundin Laura Maria (24) nicht hinter dem Berg: Auf Instagram zeigen sich der Sänger und die Influencerin immer wieder eng umschlungen und unzertrennlich, seit sie im September ein Paar wurden. Doch jetzt wurde ein neues Paarfoto schon nach kurzer Zeit gelöscht, was für wilde Spekulationen sorgte.

Ist es aus zwischen Pietro und Laura?

'Gala' zeigt das Foto, das aufmerksame Beobachter von Pietro Lombardis Instagram-Account stutzig machte – weil es nach einer Stunde plötzlich nicht mehr da war. An dem Pärchen-Selfie ist auf den ersten Blick nichts Besonderes zu erkennen: Pietro steht hinter seiner Freundin, legt die Arme um sie, beide strahlen in die Kamera. Dass so ein Bild gelöscht wird, ließe sich durch eine Liebeskrise erklären – doch Pietro beeilte sich, das Missverständnis aufzuklären.

Pietro Lombardi weiter auf Kuschelkurs

Pietro hat keinen Stress mit Laura, sondern besonders aufmerksame Follower – diese machten ihn auf einen Makel in dem Pärchenfoto aufmerksam: "Nicht wundern, dass ich das Bild nach einer Stunde rausgenommen habe, Meine Kappe macht einen zu krassen Schatten im Gesicht. Das ist mir erst gar nicht aufgefallen, danke an die aufmerksamen Supporter hier", schreibt Pietro. Und das beweist doch eigentlich nur eins, nämlich dass Pietro nur Augen für seine Laura hat. Sonst wäre ihm vielleicht aufgefallen, dass die tiefgezogene Baseballkappe seine Strahleaugen verdunkelt. Wir können uns also weiterhin auf verliebte Momentaufnahmen und Videos von Pietro Lombardi und Laura Maria freuen.