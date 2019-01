Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi: Alles ist vergessen beim Duett mit Alessio

Alessio (3) sorgt bei Papa Pietro Lombardi (26) immer für gute Laune.

Wie sehr der Sänger ('Einer liebt doch immer mehr') an seinem kleinen Sohn hängt, den er gemeinsam mit seiner Ex Sarah (26) großzieht, ist offensichtlich. Wenn Pietro Lombardi von seinem Sprössling spricht, dann quillt der Star meist über vor Liebe. Auf Instagram können sich seine Follower davon überzeugen, wie gut Vater und Sohn zusammenarbeiten: Pietro teilte ein süßes Video, in dem die beiden ein Duett singen, und Alessio ist mit Leib und Seele dabei. Das dürfte für den Star ein angenehmer Ausgleich zur anstrengenden Rolle als Juror in der neuesten Staffel von 'Deutschland sucht den Superstar' sein.

Eigentlich kann man sich doch niemand Besseren für den Job vorstellen als den ehemaligen Gewinner aus dem Jahre 2011, denn Pietro weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, vor den strengen Augen von Dieter Bohlen (64) und Co. vorzusingen. Doch wie immer gibt es Menschen, die stänkern müssen: Sie nehmen es dem Sänger übel, dass er die Seiten gewechselt hat. Wann immer von Pietro Lombardi ein 'Nein' kommt, muss er sich daher anhören, er sei arrogant geworden. Das lässt das Jurymitglied nicht so einfach auf sich sitzen.

"Ich gebe einem Kandidaten ein Nein und sofort bin ich arrogant geworden? Das ist doch mein Job!", verteidigt sich Pietro Lombardi auf Instagram gegen die Hater. Er habe es als Kandidat schließlich auch nicht leicht gehabt. Doch er kann beruhigt sein: Bei den meisten Fans kommt der Neu-Juror gut an — und bei Alessio sowieso.

© Cover Media