Pietro Lombardi: Aber eigentlich bin ich einsam

DE German Stars - Pietro Lombardi (27) hätte gerne wieder eine Partnerin an seiner Seite. Seit seiner Trennung von Sarah Lombardi (27) ist der Popsänger alleine. Zwar hatte er sich ein Paar Mal mit der Reality-TV-Kandidatin Melissa Damilia getroffen, doch aus einer Beziehung wurde nichts. Nachdenklich reflektiert Pietro über sein Privatleben.

Pietro Lombardi möchte noch mehr Kinder

Im Gespräch mit 'RTL' gibt er zu, sich oft einsam zu fühlen. Es sei ein Gefühl, dass er durch nichts maskieren könne – nicht mit Musik, nicht mit Geld: "Am Ende des Tages, wenn ich zuhause die Tür aufmache und zu, bin ich alleine, ich bin einsam. Jeder denkt dann, der badet gerade in Gold, aber ich bin eigentlich einsam. Und da bringt dir auch kein Geld was." Denn seine Familienplanung sei mit einem Kind, seinem Sohn Alessio, noch lange nicht abgeschlossen, so Pietro weiter: "Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren noch zwei, drei Kinder habe, eine Frau an meiner Seite und einfach ein schönes Familienleben."

Ein unerfahrener, junger Mann

Für Melissa freue er sich jedoch, denn die soll einen neuen Freund haben. Dass es mit Pietro und ihr nicht geklappt hat, sei zwar schade, doch sie sei eine sehr liebe Frau, der er nur das Beste wünsche. Dass Pietro Lombardi bislang noch kein Glück mit den Frauen hatte mag verwundern, doch bereits zuvor hatte der Musiker erklärt, was das Problem für ihn sei, wenn es darum gehe, Damen anzusprechen: "Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich bin ein ganz unerfahrener junger Mann. Nicht was andere Sachen angeht, aber zumindest beim Frauen ansprechen."