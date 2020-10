Allgemein | STAR NEWS

Phil Collins: Ist seine Exfrau eine Hausbesetzerin?

DE Showbiz - Phil Collins (69) zieht gegen seine Exfrau Orianne Cevey (46) in den Krieg. Die beiden haben eine stürmische Beziehung hinter sich: 1999 hatten sie geheiratet, trennten sich dann aber 2008 wieder. Orianne heiratete anschließend den Geschäftsmann Charles Fouad Mejjati.

Was sich neckt, das liebt sich

Doch die Ehe hielt nicht lange. 2015 war Orianne wieder geschieden und kam wieder mit Phil zusammen. Die beiden haben die gemeinsamen Söhne Nicholas und Matthew. Erst im August dieses Jahres heiratete Orianne einen Mann namens Thomas Bates in Las Vegas, was darauf schließen lässt, dass sie und Phil Collins wieder getrennte Wege gehen. Die beiden hatten sich zu dem Status ihrer Beziehung nicht öffentlich geäußert. Phil gehört ein Anwesen in Miami, Florida, das er mit Orianne bewohnt hatte. Am Freitag (9. Oktober) soll er seine Ex laut 'TMZ' darum gebeten haben, aus dem Haus auszuziehen. Die soll sich geweigert haben.

Phil Collins leitet rechtliche Schritte ein

Mehr noch: Orianne soll sogar die Sicherheitscodes geändert haben, sodass es Phil unmöglich zu sein scheint, seine eigene Villa zu betreten. Aus diesem Grund soll der Sänger nun juristische Schritte gegen seine ehemalige Ehefrau vorbereiten, um sie zum Auszug zu zwingen. Schon die vorherige Scheidung 2008 hatte für große Schlagzeilen gesorgt, erhielt Orianne von Phil Collins doch umgerechnet knapp 28 Millionen Euro als Einigung. Laut 'TMZ' soll Orianne allerdings nach schlechten Investitionen in finanziellen Schwierigkeiten sein.

