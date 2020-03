Allgemein | STAR NEWS

Bei Reunion-Tour: Phil Collins und Sohn Nic spielen Schlagzeug

DE Showbiz - Gestern (4. März) haben die Genesis-Musiker Phil Collins (69), Tony Banks (69) und Mike Rutherford (69) beim britischen Radiosender BBC Radio 2 bekannt gegeben, Ende des Jahres auf große Reunion-Tour zu gehen. 13 Jahre ist es her, dass die Musiker der Kultband zuletzt gemeinsam auf der Bühne standen. Im November und Dezember wird Genesis - allerdings ohne Ex-Sänger Peter Gabriel (70) - mehrere Konzerte in den größten Arenen Großbritanniens und Irlands spielen.

Phil Collins und Sohn Nic wechseln sich ab

Aufgrund schwerer Rückenprobleme spielt Phil Collins schon länger nicht mehr Schlagzeug, sein Sohn Nicholas ist dafür bei seiner Solo-Tour eingesprungen. Und auch bei der Reunion-Tour von Genesis wird Nic (18) wieder die Stöcke schwingen. Sein Vater hofft aber, sich wenigstens für einige Songs ans Schlagzeug zu setzen. Über die Entscheidung, Nic mit an Bord zu holen, sagt Phil: "Es war etwas, was funktionierte und dass ich nicht spielen konnte, war ein Problem, das wir überwinden mussten. Aber ich werde mein Bestes geben, einige Stücke bei der Tour zu spielen. Ich habe bereits herausgefunden, was ich tun muss und welche Songs ich spielen werde."

Der gleiche Stil

Der Stil seines Sohnes ähnele seinem eigenen: "Er spielt ein wenig wie ich, wenn er möchte. Will er es nicht, tut er es auch nicht, aber ich als sein Vater bin natürlich eine der vielen Personen, die ihn beeinflusst haben. Er spielt wie ich und hat die gleiche Attitude, das war natürlich ein guter Anfang." Tony zufolge hört sich die Band mit Nic am Schlagzeug jetzt wie in ihrer Blütezeit an. "Die Sache mit Nic ist die: Er kann sich wie Phil anhören. Und wenn wir einige der alten Songs spielen, dann hören sie sich an wie damals auf den Alben. Das hat uns Spaß gemacht", so Tony.

Am 16. November gibt Genesis in Dublin das erste von zehn Konzerten.

