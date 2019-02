Allgemein | STAR NEWS

Penélope Cruz: Aus Spiel wurde Ernst

Schauspielerin Penélope Cruz (44) sollte für ihren aktuellen Film eigentlich nur eine Panikattacke vortäuschen. Doch die entwickelte sich zu einer echten und Rettungssanitäter mussten anrücken.

So realistisch wie möglich

Penélope Cruz hat für ihren neuen Film alles getan. Die Darstellerin war neben ihrem Gatten Javier Bardem (49) in dem Thriller ‘Everybody Knows’ des Regisseurs Asghar Farhadi (46) zu sehen. In dem Streifen spielt Penélope eine Mutter, deren Tochter nach einer Hochzeit verschwindet. In einer Szene musste die Schauspielerin eine Panikattacke vortäuschen, die sich schnell zu einem echten Notfall entwickelte, denn Penélope bekam wirklich eine Panikattacke. Im Gespräch mit dem US-amerikanischen Branchenportal ‘The Wrap’ erinnert sie sich: "Alle meine Szenen waren sehr intensiv. In einer Szene erleide ich eine Panikattacke in meinem Auto. Ich bin dann tatsächlich in einem Rettungswagen zu mir gekommen. Ich hatte einfach hyperventiliert und mein Blutzucker war aufgrund des Stresses in die Höhe geschossen. Ich erinnere mich, wie ich aus dem Rettungswagen gestiegen bin und Asghar sichergestellt hat, dass es mir gut geht."

Und nochmal, bitte

Asghar Farhadi wäre aber kein Regisseur, wenn er seine Schauspielerin nicht gleich wieder angetrieben hätte, die Szene zu wiederholen, sobald er und Penélope das Okay der Mediziner am Set bekommen hatten: "Er hat mich um eine Wiederholung gebeten. Ich weiß, dass er sich um mich Sorgen gemacht hat. Das war mir am Wichtigsten. Ich wusste aber auch, dass er die Szene noch einmal drehen wollte. Ich hatte dabei nie das Gefühl, dass er eine Grenze überschritten hat. Er war immer sehr respektvoll, aber natürlich wollte er die Wahrheit im Film einfangen." In Deutschland war der Film bereits im September 2018 angelaufen.

