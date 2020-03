Allgemein | STAR NEWS

Penelope Cruz glaubt an Johnny Depps Unschuld

DE Showbiz - Hollywoodstar Johnny Depp (56) führt ab dem 23. März einen Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (33), die ihn des häuslichen Missbrauchs bezichtigt hatte. Nachdem sich kürzlich Winona Ryder (48) zu Wort gemeldet und ihrem Ex-Freund zur Seite gesprungen ist, ergreift nun auch Penelope Cruz (45) seine Partei.

Penelope Cruz schätzt Johnny Depp sehr

Die spanische Schauspielerin hat drei Filme mit Johnny Depp gedreht und erklärt nun in einer von ihren Anwälten eingereichten Gerichtserklärung, dass sie nur positive Erfahrungen mit dem Leinwandstar gemacht habe - sowohl bei Dreharbeiten als auch abseits des Sets. In dem Statement erinnert sich Penelope Cruz an ihr Kennenlernen mit Johnny Depp in Madrid. Der Filmemacher Pedro Almodovar hatte sie dem Schauspieler vorgestellt, Penelope war damals erst 19 Jahre alt und sprach kaum Englisch.

"Die einzigen Sätze, die ich damals auf Englisch konnte, waren 'Wie geht's dir?' und 'Ich möchte mit Johnny Depp arbeiten'. Viele Jahre sind seitdem vergangen und ich habe seitdem nicht nur drei Filme mit ihm gedreht, sondern er ist für mich auch ein guter Freund", schreibt sie und schwärmt weiter: "Ich war immer beeindruckt von seiner Freundlichkeit, seinem brillanten Geist, seinem Talent und seinem besonderen Sinn für Humor. Ich habe Johnny in so vielen Situationen erlebt und er war immer nett zu jedem. Er ist einer der großzügigsten Menschen, die ich kenne."

Auch habe er sie bei den Dreharbeiten zu 'Fluch der Karibik - Fremde Gezeiten' sehr unterstützt - damals war sie schwanger. "Während der ersten sechs Monate meiner Schwangerschaft habe ich jeden einzelnen Tag mit ihm verbracht. Mein Ehemann (Javier Bardem) und ich werden nie vergessen, wie freundlich, beschützend und nett er zu mir war… Wir lieben ihn sehr und fühlen uns glücklich, einen so besonderen Menschen in unserem Leben zu haben."

Erst Winona Ryder, jetzt Penelope Cruz

Erst vor wenigen Tagen hat Winona Ryder in einer Gerichtserklärung ihre Ungläubigkeit im Hinblick auf Amber Heards Vorwürfe gegenüber Johnny Depp zum Ausdruck gebracht. Der gewalttätige Mann, als den Amber Heard ihren Ex-Mann beschreibt, sei nicht der gleiche Mann, denn sie "kennengelernt und geliebt habe". Johnny Depp verklagt seine Ex-Frau aufgrund eines Artikels, den sie im Dezember 2018 für die 'Washington Post' geschrieben hat, in der sie sich selbst als "öffentliche Person" bezeichnet, die Opfer von "häuslichem Missbrauch" wurde. Johnny Depp beantragt Schadensersatz in Höhe von 44,66 Millionen Euro.