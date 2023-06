Allgemein | STAR NEWS

Peer und Janni Kusmagk: Toller Geburtstag auf einem Gnadenhof auf Mallorca

DE Deutsche Promis - Peer Kusmagk (48) ist ein Jahr älter geworden. Seinen Geburtstag feierte der Star auf Mallorca mit seinen Lieben und machte einen zufriedenen Eindruck, wie man auf Instagram sehen konnte.

“Herzen voller Liebe”

Der Entertainer, der seit 2017 mit der ehemaligen Profi-Surferin Janni Hönscheid (32) verheiratet ist und mit ihr die drei Kinder Emil-Ocean (5), Yoko (3) und Merlin (1) erzieht, bekam von seiner Familie ein richtig nettes Geburtstagsfest in ihrer Wahlheimat Mallorca serviert, wenn man seiner Gattin glauben darf. Die dreifache Mutter postete auf Instagram ein Bild, das ihren Mann mit Geburtstagskrone und seiner Familie zeigt und schrieb dazu: "Sein gestriger Geburtstag war einer der schönsten Tage, die wir bislang hatten." Die Familie begab sich am Abend auf dem Gnadenhof einer Freundin und feierte den Ehrentag des Berliners mit "herzlichen Menschen, vielen Tieren, Live Musik, tollem Essen, gegrillten Marshmallows und Herzen voller Liebe".

Peer und Janni Kusmagk zieht es in die Ferne

Es war wohl auch eine vorgezogene Abschiedsfeier, denn die Familie packt mal wieder ihrer Koffer. Nachdem sie 2021 auf die Baleareninsel ausgewandert waren, wohnten sie erst in den Bergen, um dann Anfang 2023 ans Meer zu ziehen. Aber nun heißt es Abschied nehmen, denn Janni Kusmagk verkündete Ende Mai auf Instagram: "In vier Wochen geht es für uns auf Reisen". Wohin es geht und wie lange der Trip dauern wird, wollte sie nicht verraten. Es sei ein "offenes Ende". Noch sind ihre Kinder noch nicht schulpflichtig, da kann man verstehen, dass das reiselustige Paar dies noch einmal ausnutzen will, um ihrem Nachwuchs noch etwas mehr von der Welt zu zeigen. Und Peer und Janni Kusmagk werden sich sicherlich mit tollen Fotos bei ihren Followern von unterwegs melden.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images

