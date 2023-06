Allgemein | STAR NEWS

Goodbye Mallorca: Janni und Peer Kusmagk gehen mit Kids auf Endlos-Reise

DE Deutsche Promis - Schauspieler Peer Kusmagk (42) und seine Ehefrau, die ehemalige Profisurferin Janni (37) hatten Mallorca zu ihrem Zuhause gemacht – erst lebte die Familie in einer Finca im Landesinneren der Baleareninsel, dann zog sie in ein Haus am Meer. Doch nun ist das Kapitel Mallorca erst einmal beendet, denn die Kusmagks gehen auf große Tour.

Reisefieber bei Familie Kusmagk

Es gab viel zu organisieren und zu packen, aber bald ist es soweit: "In vier Wochen geht es für uns auf Reisen", freut sich Janni auf Instagram. Sie und Peer wollen den gemeinsamen Kindern Emil-Ocean (5), Yoko (3) und Merlin (1) die Welt zu Füßen legen und auf unbestimmte Zeit unterwegs sein. "Natürlich kommt vor dem neuen Kapitel öffnen auch immer etwas Wehmut über den Abschied des letzten und das Gefühl, ganz intensiv noch mal den Ort mit all seiner Energie aufzusaugen und in ein Marmeladenglas einzuschließen", gestand sie. Dass ihre Zeit auf Mallorca begrenzt sein sollte, stand schon vorher fest – nun sind die Kusmagks wieder offen für Neues. Schon jetzt sei jeder Tag "voller neuer Erkenntnisse", sie fühle sich "super lebendig", schwärmte Janni. Wohin es gehen soll, haben Peer und Janni noch nicht verraten.

Janni und Peer Kusmagk setzen auf Therapie

Auf ihrer gemeinsamen Lebensreise musste einiges zusammenwachsen: "Ich bin barfuß auf den Kanaren aufgewachsen und bin jemand, der sehr geduldig ist, der viel Ruhe in sich trägt. Peer ist in Berlin aufgewachsen, in einer urbanen Großstadt und ist sehr ungeduldig", verriet Janni 2022 in einem ‘Gala’-Interview. Das Paar, das zusammen schon viele Krisen zu meistern hatte, holte sich oft Hilfe bei Therapeuten: "Wir sehen das als Luxus an, eine Therapie machen zu dürfen und aus der Tiefe heraus zu heilen. Ein Bild, das ich in der Meditation gelernt habe: Der Mensch ist wie ein Behältnis, das Sprudelwasser enthält, bei dem die Blasen nach oben steigen. Doch was passiert, wenn du einen Deckel draufmachst? Du wirst irgendwann platzen", erklärte Janni. Darum sei es wichtig, über Erlebnisse und Gefühle zu sprechen. Dafür werden sich Janni und Peer Kusmagk auch auf ihrer großen Reise immer Zeit nehmen.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images

