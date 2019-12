Allgemein | STAR NEWS

Peer Kusmagk und Janni Hönscheid: Zum Advent in die Badewanne

DE German Stars - Peer Kusmagk (44) und Janni Hönscheid (29) sind Eltern zweier Kinder. Von denen werden sie stets auf Trab gehalten, viel Zeit zum Durchatmen gibt es da verständlicherweise nicht. Am zweiten Advent haben sich alle vier aber mal so richtig entspannen können.

Wie es früher einmal war

Auf Instagram postete Janni Hönscheid ein gemütliches Bild von sich, ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern – gemeinsam in der Badewanne. Es war der Höhepunkt eines zauberhaftes Tages, wie sich die junge Mutter erinnert: "Ist das Leben einfach schön!

Den zweiten Advent haben wir einfach mal Zuhause auf der Couch verbracht, mit Kamin und Weihnachtsmusik. Anschließend waren wir noch in unserer geliebten Badewanne.

Kurz bevor es dunkel wurde waren Emil-Ocean und ich nochmal 'ganz alleine' ohne Papa und Yoko draußen und haben Ball gespielt auf einer Wiese. Wir hatten so eine gute Zeit – und haben es so genossen mal nur wir beide zu sein, so wie es früher immer war."

Peer Kusmagk musste drinnen bleiben

Solche Momente zwischen Mutter und Kind sind Janni besonders wichtig, und an jenem Abend sei ihr das Herz aufgegangen: "Es war sehr stürmisch und wir haben Blätter in die Luft geworfen, die dann in alle Richtungen geflogen sind. Das fand Emil-Ocean total witzig und wir machten es bestimmt 50 Mal bevor es dann dunkel war. Als wir Nachhause liefen sagte er: 'Mama, wir sind ein Team!'" Jannis und Peers Fans teilten daraufhin, was sie am zweiten Advent mit ihren Kindern gemacht haben. Gestört wurde das Bild der Harmonie jedoch von bösen Kommentaren, die Mama Janni für die Veröffentlichung eines solch intimen Fotos kritisierten.