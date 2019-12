Allgemein | STAR NEWS

Auszeit für Peer Kusmagk und Janni Hönscheid: Auf und davon!

DE German Stars - Peer Kusmagk (44) und Janni Hönscheid (24) wurden in diesem Jahr zum zweiten Mal Eltern. Ihr Sohn Emil-Ocean bekam im Sommer eine kleine Schwester, Yoko. Gleichzeitig befindet sich Emil-Ocean mitten in der Trotzphase und hält den Moderator und Schauspieler ('Gute Zeiten, schlechte Zeiten') und die Profi-Surferin auf Trab.

Was passiert nach 'Dancing On Ice'?

Kein Wunder, dass die beiden jetzt einen Gang runterschalten wollen. Da trifft es sich gut, dass Peer bereits bei der Sat.1-Show 'Dancing On Ice' ausgeschieden ist, auch wenn der Eislaufwettbewerb ihn nicht so ganz loslässt, wie ein Posting der beiden auf Instagram verriet.

"Auf und davon!" schrieb das sympathische Paar am Mittwoch (18. Dezember) zu einem süßen Familienfoto. "Die letzten Tage und Wochen waren wirklich sehr anstrengend für unsere kleine Familie und haben viel Kraft gekostet. Peers tägliches Training für die Teilnahme bei 'Dancing On Ice', Janni mit zwei kleinen Kindern alleine zu Hause... kaum Zeit für Zweisamkeit – all das soll jetzt anders werden."

Das klingt ja schon mal nach einem vernünftigen Vorhaben. Doch was ist der genaue Plan?

Peer Kusmagk, Janni Hönscheid und ein großer Koffer

"Wir haben einen großen Koffer gepackt und sind losgefahren. Zunächst zum Finale von 'Dancing On Ice' und dann an einen einsamen Ort ohne Internet, Handys und Ablenkung von dem was jetzt das wichtigste ist: Ganz viel Zeit für uns!"

Das sei den beiden von Herzen gegönnt.

Schon ein Posting von letzter Woche ließ erahnen, dass die Familie urlaubsreif war. Da hatte Janni von einem ruhigen 2. Advent geschwärmt: "Den zweiten Advent haben wir einfach mal Zuhause auf der Couch verbracht, mit Kamin und Weihnachtsmusik. Anschließend waren wir noch in unserer geliebten Badewanne. Kurz bevor es dunkel wurde waren Emil-Ocean und ich nochmal ganz alleine ohne Papa und Yoko draußen und haben Ball gespielt auf einer Wiese. Wir hatten so eine gute Zeit – und haben es so genossen mal nur wir beide zu sein, so wie es früher immer war."