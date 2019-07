Allgemein | STAR NEWS

Peer Kusmagk und Janni Hönscheid: Baby Nummer zwei ist da!

Ende März verkündeten Moderator Peer Kusmagk (44) und Surferin Janni Hönscheid (28) auf Instagram, dass Baby Nummer zwei unterwegs ist. Auch das Geschlecht verrieten sie ihren Fans: Sohn Emil-Ocean bekommt ein Schwesterchen. Und das ist nun da!

Unsere Tochter heißt…

Erneut nutzte das Paar Social Media, um die freudige Nachricht mit der Welt zu teilen. "Ihr Lieben, wir sind so glücklich, euch mitzuteilen: Unsere Tochter ist da!!!", lautet die frohe Botschaft. "Und dürfen wir vorstellen, sie heißt: … Ihr großer Bruder hat es für sie auf die Tafel gemalt." Auf dem Foto sieht man Peer und Janni noch mit Babybauch in einem Kinderzimmer, im Hintergrund hat Sohn Emil-Ocean den Namen seiner Schwester auf eine Kreidetafel geschrieben: "Yoko" lautet der Name von Baby Nummer zwei.

In der Instagram-Nachricht versichert die Zweifach-Mama außerdem, dass alle wohlauf seien und bedankt sich bei den Fans fürs Mitfiebern. Jetzt genießen sie "diese magische Zeit in vollen Zügen".

Kind der Sonne und des Meeres

Laut 'Bunte' hat die Kleine bereits vor sechs Tagen das Licht der Welt erblickt. Im Interview mit dem Magazin verriet das Paar auch, wie es auf den außergewöhnlichen Namen gekommen ist. "Wir saßen im Garten und haben überlegt, wie wir unsere Tochter nennen können, damit wir bereit sind, wenn sie kommt", verriet Janni. "Plötzlich war der Name Yoko da", ergänzt Peer. "Er bedeutet Kind der Sonne und des Meeres. Uns beiden war sofort klar: So wird sie heißen."

Der Moderator und die Windsurferin haben sich 2016 in der Kuppelshow 'Adam sucht Eva' kennengelernt, 2017 kam Sohn Emil-Ocean zur Welt, nachdem die Schwangerschaft zuvor im Reality-Format 'Janni & Peer … und ein Baby!' dokumentiert wurde. Yoko macht das Familienglück von Peer Kusmagk und Janni Hönscheid nun perfekt.

