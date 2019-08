Allgemein | STAR NEWS

Paul Janke sinnt nach ‘Schlag den Star’-Revanche

DE German Stars - Er war der zweite 'Bachelor' Deutschlands und schwimmt seitdem auf einer Erfolgswelle. Doch die Teilnahme an einer Sendung beschäftigt Paul Janke (37) bis heute.

Vom Bachelor zum Reality-King

Auch, wenn er dort nicht die große Liebe fürs Leben fand: Die Teilnahme bei 'Der Bachelor' nennt Paul Janke im Interview mit dem Promiportal 'Boulewahr' "das Beste, was mir passieren konnte". Kein Wunder, denn seitdem ist er ein gefragter Kandidat für alle möglichen TV-Formate. Von 'Das perfekte Promi Dinner' über 'Ninja Warrior' bis hin zu 'Promi Big Brother' hat Paul an Reality-Shows alles mitgenommen und sich mit dem Dance-Hit 'Master Blaster' sogar als Musiker versucht. Demnächst ist er in 'Bachelor in Paradise' zu sehen und serviert dort als Barkeeper die Drinks.

Ein Format wurmt Paul Janke

Nur eine Sache wurmt ihn bis heute: Seine Teilnahme an 'Schlag den Star' – genauer gesagt die Tatsache, dass er gegen Lucas Cordalis in der letzten Runde den Kürzeren zog. Denn Paul Janke ist ehrgeizig, liebt Herausforderungen und würde sich deswegen erneut dem Promi-Duell auf ProSieben stellen. "Ich hätte gerne eine Revanche. Das wurmt mich sonst mein ganzes Leben", so Paul gegenüber dem Promiportal 'Boulewahr'. Wer weiß, vielleicht bekommt er die demnächst. Mit dem Alternativ-Format 'Schlag den Besten' konnte ProSieben schließlich nicht an alte Erfolge anknüpfen.

© Cover Media