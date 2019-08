Allgemein | STAR NEWS

Ex-Bachelor Paul Janke: Auf Tour mit den Chippendales

DE German Stars - Seit Paul Janke (37) 2012 als 'Bachelor' im deutschen TV in Erscheinung trat, hat der Reality-Star kaum ein Format ausgelassen: Von 'Promi Big Brother' bis zu 'Das perfekte Promi Dinner' war der Hamburger bei allen gängigen Shows dabei.

Revanche für 'Schlag den Star'

Kein Wunder also, dass der TV-Star heute sagt: "Die Teilnahme beim Bachelor war das beste was mir passieren konnte." Gegenüber dem Promi-Portal 'Boulewahr' sinniert er darüber, warum er auch sieben Jahre nach dem 'Bachelor' noch ein gern gesehener Gast im TV ist: "Ich denke, es liegt daran, dass ich mir immer treu geblieben bin und ich selbst blieb." Ein großes Ziel hat er allerdings noch — er würde gern ein weiteres Mal bei 'Schlag den Star' antreten: "Ich hätte gerne eine Revanche. Das wurmt mich sonst mein ganzes Leben."

Sport steht für Paul Janke ganz oben

Paul Janke hält sich in der Zwischenzeit gern fit, Sport steht bei ihm ganz oben an. So hat er auch schon für seinen Lieblingsverein FC St. Pauli die Bälle getreten. Das Fitnessprogramm des 37-Jährigen zahlt sich noch immer aus: "Unter anderem steht dieses Jahr noch die Chippendales Tour an, bei der ich in Deutschland bei allen Terminen dabei bin", verrät der Star. "Lasst euch aber überraschen." Auch neue Musik sei geplant. Paul Jankes Fans dürfen also gespannt sein.

© Cover Media