Allgemein | STAR NEWS

Patrick Dempsey freut sich: Endlich wurde er zum ‘Sexiest Man Alive’ gekürt

DE Showbiz - Patrick Dempsey (57) wurde von der Jury, die für das ‘People’-Magazin alljährlich den ‘Sexist Man Alive’ kürt, schon so lange regelmäßig übersehen, dass der Star aus ‘Grey’s Anatomy’ sich nur noch durch Humor retten konnte.

Immer Brautjungfer, niemals die Braut

"Ich war total geschockt und dann habe ich angefangen zu lachen, nach dem Motto: ‘Das ist ein Witz, oder?' Bislang war ich immer die Brautjungfer…", fasste der Schauspieler seine Reaktion im Titel-Interview für 'People’ zusammen. Sicher sei ihm auf jeden Fall der Spott seiner Kinder, die "sich nur über mich lustig machen und mich ärgern und nach Gründen suchen, warum ich es nicht sein sollte. Das ist gut, das hält mich auf Trab." Patrick und seine gleichaltrige Frau Jillian haben drei Kinder, die 21-jährige Talula und die 16 Jahre alten Zwillinge Sullivan und Darby. Und das lange Warten habe auch Vorteile: "Ich bin froh, dass es an diesem Punkt in meinem Leben passiert", sagte der sexy Ergraute. "Es ist nett, die Anerkennung zu haben, und mein Ego bekommt einen Boost, aber es gibt mir die Gelegenheit, es für etwas Gutes zu nutzen."

Patrick Dempsey engagiert sich im Kampf gegen Krebs

Ein besonderes Anliegen ist ihm das Dempsey Center, das er in Erinnerung an seine Mutter gründete, die an Krebs starb. Hier bekommen Krebskranke und deren Angehörige die Unterstützung, die sie in dieser schweren Zeit brauchen. Die Familie ist Patrick wichtig, darum möchte er auch anderen helfen, wenn ihre Liebsten schwerkrank sind. Und natürlich darf ein echter Hollywoodstar auch ein verrücktes Hobby haben – in seinem Fall sind das Rennautos, mit denen er gern über die Piste jagt. Kein Wunder also, dass den Schauspieler die ‘People’-Ehrung überraschend erwischte: “Ich hatte das total vergessen und habe nicht einmal mehr damit gerechnet, je in diese Lage zu kommen. Meinem Ego geht es also gut”, lachte Patrick Dempsey höchst geschmeichelt.

Bild: JOHN EDDY/INSTARimages.com