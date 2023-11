Allgemein | STAR NEWS

Patrick Dempsey als ‘Sexiest Man Alive’: Seine Kids machten sich über ihn lustig

DE Showbiz - Patrick Dempsey (57) freut sich über die Auszeichnung von 'People', die dem Schauspieler ('Verwünscht') den Titel "Sexiest Man Alive" verliehen haben. Für viele kam die Auszeichnung überraschend, denn die besten Zeiten von Derek Shepard, dem Arzt, den der Amerikaner von 2005 bis 2015 in der Kultserie 'Grey's Anatomy' spielte, sind eigentlich vorbei.

"Natürlich war es eine totale Überraschung”

Das dachte der Star wohl auch selbst, denn als er die Meldung kam, war er schon überrascht, aber auch dankbar. "Es ist schön, in meinem Alter diese Art von Aufmerksamkeit zu bekommen", betonte er gegenüber 'Extra'. "Natürlich war es eine totale Überraschung. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, also bin ich dankbar für die Aufmerksamkeit." Seine Familie hätte sich allerdings darüber lustig gemacht. "Meine Kinder haben mich in der Luft zerrissen, was sie auch tun sollten, also war das lustig, und jeder hatte seinen eigene Favoriten für den er eher abgestimmt hätte. Wir hatten diese Debatte, das ist also gut", lachte der Frauenschwarm.

Patrick Dempsey liebt seinen neuen Film

Bei der Gelegenheit machte Patrick Dempsey auch Werbung für seinen neuen Film 'Ferrari', in dem er den italienischen Rennfahrer Piero Taruffi spielt. Auf die Rolle brauchte er sich gar nicht lange vorbereiten, denn auch im richtigen Leben fährt der Hollywoodstar Rennen und so war es keine Frage, als ihn Regisseur Michael Mann anfragte, dass er ja sagte. "Michael Mann hat etwa 30 Jahre gebraucht, um diesen Film zu machen, und er ist mit so viel Liebe und Detailgenauigkeit gemacht", erzählte der Autofan. "Es ist ein absolutes Herzensprojekt für uns alle. Jeder, der daran beteiligt war, hat es wirklich nur gemacht, weil er Michael unterstützen wollte, und wir haben auch an die Geschichte geglaubt, also haben wir es alle gemacht, weil wir es wollten, und es war eine tolle Atmosphäre, eine tolle Energie dahinter", schwärmte Patrick Dempsey, der ab Ende Dezember als Rennfahrer in 'Ferrari' im deutschen Kino seine Runden dreht.

Bild: Janet Mayer/startraksphoto.com