Patricia Blanco: „Schlagzeilen sind ja was Nettes, aber…“

DE Deutsche Promis - "All publicity is good publicity" besagt ein altes Sprichwort — solange über einen Promi geredet wird, ist es fast egal, was die Leute sagen, denn man ist eben im Gespräch. Doch Patricia Blanco (52) kann sich mit dieser Weisheit nicht so ganz abfinden.

Immer missverstanden?

Denn allzu oft wird über sie geredet, und nicht mit ihr, findet die Reality-Darstellerin. Im Gespräch mit RTL klagt sie über die Schlagzeilen, die sie zwar macht, auf die sie aber keinen Einfluss hat. "Schlagzeilen sind ja was Nettes, aber wenn sie nicht von mir selber gemacht werden, finde ich sie schei**", erklärte die Tochter von Schlager-Legende Roberto Blanco (86) bei "Ein Promi, ein Joker." Auf die Nachfrage, was sie denn besonders geärgert hat, erzählt sie, dass die Geschichten "dass ich irgendwie nichts hinkriege im Leben" sie besonders ärgern. "Das ist ja immer so, das ist Patricia Blanco…also Blanco praktisch pleite." Viele Leute würden sie missverstehen.

Was Patricia Blanco besonders ärgert

Sie würde so oft als "unfähig" dargestellt, klagte Patricia Blanco weiter. Dabei würden wahnsinnig viele Leute neidisch auf sie sein, "was mich jetzt eigentlich ehrt, denn irgendwas mache ich, dass ich manche Leute sowas von trigger, nur allein durch meine Anwesenheit." Das habe wohl auch damit zu tun, dass sie oft sehr laut und "zu direkt" rüberkommt, gab Patricia weiter zu. Viele Leute würde schon ihr Anblick wütend machen.

Sie macht wohl mittlerweile auch ihren Ex, Radiomoderator Andreas Ellermann, wütend. Erst vor wenigen Tagen ätzte sie auf Instagram gegen ihn: "Was sich so ein älterer Mann auch einbildet – es ist unfassbar, was Größenwahnsinn mit Menschen macht. Ich bin einfach froh, dass ich das alles hinter mir lassen konnte." Ominös fügte sie hinzu: "Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Menschen, die lügen." Der klagte anschließend in 'Bild': "Da war Patricia wohl gestern unterwegs und hatte einen kleinen zu viel getrunken. Fakt ist: Sie kriegt von mir im Monat, was sieben Verkäuferinnen im Monat netto nicht verdienen würden." Eins steht fest: Schlagzeilen macht Patricia Blanco wohl nach wie vor, ob sie es jetzt will oder nicht…

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress